Την Κυριακή γιορτάζεται η απελευθέρωση της Κορώνης

Την απελευθέρωση της Κορώνης από τον τουρκικό ζυγό θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Παναγία Ελεήστρια.

Στις 7 π.μ. θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει δοξολογία στον ιερό ναό.

Στις 10 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην προτομή του εθνομάρτυρα και τελευταίου επισκόπου Κορώνης Γρηγορίου Μπίστη.

Σύμφωνα με το τελετουργικό θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων, ανάκρουση του εθνικού ύμνου, χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ενώ θα εκφωνηθεί και ο πανηγυρικός λόγος της ημέρας.

Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης θα παρουσιάσει παραδοσιακό χορευτικό δρώμενο, ενώ μετά το τέλος των εκδηλώσεων ο δήμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης θα προσφέρουν κέρασμα στον κόσμο.