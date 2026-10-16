Διακοπές ρεύματος σε περιοχές Καλαμάτας και Πυλίας

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας και της Πυλίας προγραμματίζει το Σαββατοκύριακο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα το Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Σπερχογεία (θέση Ρίνα), από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι το Ελαιόφυτο και η Κουκουνάρα (θέση Κάμπος Πουρνάρι), από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι το Χανδρινού (επί του δρόμου Πύλου - Καλαμάτας) και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι ο Αντικάλαμος (πλησίον Πανεπιστημμίου).

Την Κυριακή από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μεθώνη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.