Ο ελέφαντας στο δωμάτιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Η «καρδιά» της αυτοδιοίκησης χτυπά στην Καλαμάτα αυτές τις ημέρες, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Κάθε συνέδριο της ΚΕΔΕ θεωρείται σημαντικό, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να βρεθούν, να εκφράσουν αγωνίες και να θέσουν προτεραιότητες. Τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης είναι βεβαίως σημαντικά και η υποβάθμισή της κοινός τόπος όλων των ανθρώπων της, ανεξάρτητα από κόμμα και χρώμα. Η απαξίωση της αυτοδιοίκησης οφείλεται βεβαίως στην κυβερνητική αντίληψη που θέλει τα πάντα να συγκεντρώνονται γύρω από ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αλλά και στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που επιτρέπουν την υποβάθμιση και την υποτίμησή τους.

Οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν ως στόχο την επανεκλογή τους και είναι γνωστό ότι οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο σχεδόν τους την εξασφαλίζουν. Δέχονται έτσι να μετατραπούν σε σάκο του μποξ αποδεχόμενοι τον δεύτερο ρόλο, βγάζοντας βεβαίως και κανένα λογύδριο κατά του κεντρικού κράτους σε συνέδρια και μαζώξεις.

Η ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας είναι απόλυτη και απλώς γκρινιάζουν για τα ψίχουλα. Η αυτοδιοίκηση υπήρξε και αναπτύχθηκε όταν η εκλογή δεν έμοιαζε με κομματικό διορισμό, αλλά προέκυπτε μέσα από την ευρύτερη πλειοψηφία του 50% των πολιτών. Δήμαρχοι με αυτή την αποδοχή είχαν ρόλο και βαρύνοντα λόγο. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται να διεκδικήσουν οι αυτοδιοικητικοί είναι η επαναφορά της εκλογής με αυξημένη πλειοψηφία. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, αυτό είναι εκτός της ατζέντας του συνεδρίου και βεβαίως της θέλησης της πλειοψηφίας του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μόνο που μένει είναι η διεκδίκηση ενός ακόμα χρηματοδοτικού προγράμματος για να πέσουν μερικά μέτρα ασφάλτου στους κατεστραμμένους από τα σκαψίματα για οπτικές ίνες δρόμους, προκειμένου να πάνε αξιοπρεπώς στις εκλογές. Κανένας δεν πρόκειται να διεκδικήσει πραγματική αυτονομία με ανεξάρτητους οικονομικούς πόρους μέσα από τη μεταβίβαση της είσπραξης φόρων και τελών.

Έχουμε και άλλη φορά επισημάνει ότι αυτοδιοίκηση χωρίς τους δικούς της πόρους και αυτόνομη δυνατότητα για έσοδα δεν μπορεί να υπάρξει. Με δύο λόγια, ο εκλογικός νόμος οδηγεί σε δημάρχους που ουσιαστικά θα διορίζονται από το κόμμα που θα έχει την κυβερνητική πλειοψηφία και σε δήμους που θα χρηματοδοτούνται όπως παλιά οι κρατικές Νομαρχίες. Αυτό δεν είναι αυτοδιοίκηση, και προφανώς αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τον οποίο κανείς δεν θέλει να συζητήσει και δεν θα συζητήσει ούτε και σε αυτό το συνέδριο, το οποίο διεξάγεται μάλιστα μέσα σε προεκλογική συγκυρία.

panagopg@gmail.com