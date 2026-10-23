Εργαζόμενοι στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων: Ζητούν νέα παράταση για δηλώσεις ΟΣΔΕ

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ ζητούν εκπρόσωποι και εργαζόμενοι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Πελοποννήσου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ζήτημα συζητήθηκε σε παμπελοποννησιακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στην Τρίπολη, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ), με αποκλειστικό αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Στη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε ότι, παρότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις αρχές Αυγούστου, κατέστη ουσιαστικά λειτουργική μόλις τις τελευταίες ημέρες. Η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που εξακολουθούν να παρουσιάζονται, δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των δηλώσεων και θέτει σε κίνδυνο την καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, Αναστάσιος Τσάκωνας, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί εύλογη χρονική παράταση για την υποβολή των δηλώσεων. Παράλληλα, πρότεινε τη σύνταξη κοινού κειμένου με συγκεκριμένες προτάσεις, το οποίο θα αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤΕΕ, Θεοφάνης Κουρεμπές, αναφέρθηκε στις διαδοχικές συναντήσεις του Επιμελητηρίου με την ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας τα προβλήματα που μεσολάβησαν από το άνοιγμα της πλατφόρμας στις αρχές Αυγούστου μέχρι τις τελευταίες ημέρες, οπότε κατέστη λειτουργική.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΓ, Αναστάσιος Μπινιάρης, τόνισε ότι η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσλειτουργίες, προειδοποιώντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τις επιδοτήσεις τους αγρότες που αδυνατούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις δηλώσεις τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνθήκες εργασίας των ΚΥΔ. Ιδιοκτήτες, εκπρόσωποι και εργαζόμενοι περιέγραψαν με δραματικούς τόνους τη σωματική, ψυχολογική και οικονομική πίεση που υφίστανται εξαιτίας των προβλημάτων της φετινής διαδικασίας, για τα οποία, όπως υποστήριξαν, δεν φέρουν ουσιαστική ευθύνη.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να δοθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των δηλώσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμότητες και να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας των αγροτικών ενισχύσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων, Γεράσιμος Κοντογιαννάτος.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν όλες οι προτάσεις που διατυπώθηκαν και να συμπεριληφθούν σε κοινή επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και την παράταση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.