Την Τρίτη η μεγάλη άσκηση “Μαντίνεια 2026” για ετοιμότητα απομάκρυνσης πληθυσμού λόγω δασικής πυρκαγιάς

Τη μεγάλη κοινή άσκηση πεδίου με την ονομασία “Μαντίνεια 2026” πραγματοποιούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, οι Δήμοι Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα και εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

Οπως ανακοινώθηκε, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό τη δοκιμή των επιχειρησιακών σχεδίων, τον συντονισμό των φορέων και την ετοιμότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε σενάριο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της άσκησης οι οργανωτές ενημερώνουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής ότι: Θα γίνει χρήση καπνογόνων για την προσομοίωση της εστίας φωτιάς. Ενδέχεται να ακουστούν σειρήνες και μηνύματα από μεγαφωνικές εγκαταστάσεις οχημάτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στις περιοχές ενδιαφέροντος. Θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, περιπολικά, ασθενοφόρα) με χρήση φάρων και σειρήνων. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ή πανικού για το κοινό, καθώς όλα τα συμβάντα αποτελούν μέρος του ελεγχόμενου σεναρίου της άσκησης. Στο σενάριο της άσκησης προβλέπεται η εικονική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών (με τη συμμετοχή προετοιμασμένων εθελοντών και ηθοποιών) από τους οικισμούς: Δήμος Δυτικής Μάνης: Σωτηριάνικα, Κουρή, Μεγάλη Μαντίνεια. Και Δήμος Καλαμάτας: Μικρή Μαντίνεια, Αλοιμονέικα.

Οι “πληγέντες” της άσκησης θα μεταφερθούν με λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας που θα έχει στηθεί στο Πάρκο Αλμυρού, όπου οι υπηρεσίες Πρόνοιας και Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα εφαρμόσουν τα διεθνή πρωτόκολλα υποδοχής.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ

Για την ασφαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων, η Ελληνική Αστυνομία θα εφαρμόσει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμούς δρόμων στα εξής σημεία: α) Διασταύρωση Μάνης (πλησίον ξενοδοχείου “Messinian Bay”): Έλεγχος κυκλοφορίας. β) Διασταύρωση προς Σωτηριάνικα: Έλεγχος κυκλοφορίας. γ) Διασταύρωση προς Μεγάλη Μαντίνεια: Έλεγχος κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τις συγκεκριμένες περιοχές για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών και των άλλων οχημάτων.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

* Στην άσκηση συμμετέχουν οι Δήμοι Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμεναρχείο Καλαμάτας, το ΕΚΑΒ Μεσσηνίας, οι εθελοντικές ομάδες Ερυθρός Σταυρός, ΓΑΙΑ, Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Εθελοντές Μεσσηνίας, ενώ συμμετέχουν ως ηθοποιοί μαθητές του 1ου και 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας και του Γυμνασίου Κάμπου και μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρής Μαντινείας, του Συλλόγου “Παράδεισος”, του Συλλόγου Σωτηριανίκων, του Συλλόγου Μεγάλης Μαντίνειας και κάτοικοι των περιοχών αυτών, τους οποίους οι οργανωτές ευχαριστούν θερμά για την πολύτιμη στήριξή τους.

Οι οργανωτές ευχαριστούν εκ των προτέρων τους συμπολίτες μας για την κατανόηση και τη συνεργασία κι επισημαίνουν: “Η πρόληψη και η κοινή προετοιμασία είναι η ασπίδα μας απέναντι στις φυσικές καταστροφές”.