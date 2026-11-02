Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη Μεσογειακή Διατροφή στην Κορώνη

Εκδηλώσεις - δράσεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς “Γεύσεις, παράδοση και πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής”, έχουν προγραμματιστεί στην Κορώνη, στις 8, 11, 13, 15 και 16 Νοεμβρίου.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης, υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του τραπεζιού της μεσογειακής διατροφής, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την περασμένη Παρασκευή, είναι:

- 1η εκδήλωση, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του νέου Γυμνασίου – Λυκείου.

Προβλέπονται: Χαιρετισμοί επισήμων – εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και τοποθετήσεις φορέων.

Παρουσίαση της δράσης “Γεύσεις, παράδοση και πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική κοινότητα μεσογειακής διατροφής”, από τον Παναγιώτη Μαργιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης.

Ομιλίες καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Και Παρασκευή Ντετοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής.

Συντονισμός: Δέσποινα Ηλιοπούλου, δημοσιογράφος.

Παράλληλη δράση: Μικρός μπουφές – κέρασμα μετά το πέρας των ομιλιών.

- 2η εκδήλωση, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 9.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Θέμα: Εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις μαθητών και φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Προβλέπονται: Βιωματικό εργαστήριο και γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, από την Κωνσταντίνα Μπουγέση, τεχνολόγο τροφίμων, στο Παραδοσιακό Προβιομηχανικό Ελαιοτριβείο Χαρακοπιού, στους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και σε ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Βιωματικό εργαστήριο κεραμικής, από την Μαρία Βασιλογιαννακοπούλου, αγγειοπλάστρια – κεραμίστρια, στο παραδοσιακό και σύγχρονο εργαστήριο κεραμικής “Χόικο” σε ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

- 3η εκδήλωση, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., στο Μανιατάκειο Ιδρυμα.

Προβλέπονται: Παρουσίαση πρότασης για το λογότυπο της μεσογειακής διατροφής, από τον Παναγιώτη Μαργιάννη – πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης και τον Μάρκο Χαρίτο – διαχειριστή της ΑΜΚΕ Φιλόεργος ΙΙ.

Τοποθετήσεις εκπροσώπου του Μανιατακείου Ιδρύματος, επισήμων και φορέων.

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα τη μεσογειακή διατροφή.

Παράλληλη δράση: Μικρός μπουφές – κέρασμα με το πέρας των ομιλιών.

- 4η εκδήλωση, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., στο παλιό Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης.

Θέμα: Γιορτή μεσογειακής διατροφής και συλλογικοτήτων.

Προβλέπονται: Συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Εκθεση παραδοσιακών σκευών και εργαλείων της μεσογειακής διατροφής. Προσφορά τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων. Παραδοσιακοί χοροί και πολιτιστικές δράσεις.

- 5η εκδήλωση, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., στο Μανιατάκειο Ιδρυμα. Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής.

Προβλέπονται: Απολογισμός του Φεστιβάλ κι ενημέρωση για τις νέες δράσεις 2027. Τελετή λήξης με γευσιγνωσία μεσσηνιακών ποικιλιών κρασιού από τον Γιάννη Διονυσόπουλο (WSET Level 3).

Για πληροφορίες: Τηλέφωνο 6986 946514, email; info@koroni-guide.gr και fb:https://www.facebook.com/koroniguide