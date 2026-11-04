Επίσκεψη Γεωργακόπουλου και Παπανικολάου στην ΟΑΚ Μεσσηνίας

Μία ξεχωριστή επίσκεψη δέχθηκε την περασμένη Παρασκευή, μια ημέρα πριν την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, το κλιμάκιο της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Τα γραφεία της εθελοντικής ομάδας επισκέφτηκε ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας Κώστας Γεωργακόπουλος και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Παναγιώτης Παπανικολάου.

Σκοπός της επίσκεψής ήταν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας, για την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία που είχαν στο πεδίο καθ' όλη τη διάρκεια των 6 απαιτητικών μηνών.

Από την πλευρά της η ΟΑΚ εξέφρασε τις “ειλικρινείς ευχαριστίες για την εξαιρετική συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

Υποσχεθήκαμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και την επόμενη αντιπυρική περίοδο, ώστε με το προσωπικό και τα μέσα μας να προστατεύσουμε για άλλη μια χρονιά τη Μεσσηνία και όχι μόνο.

Συνεχίζουμε μαζί, πάντα δίπλα στον πολίτη και το περιβάλλον!”.

Κ.Ηλ.