Ο Χρονάς για τις απάτες με δωρεές σε ΜΚΟ

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τις δωρεές σε ΜΚΟ και τις απάτες που είχαν στηθεί, ο υποδιοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Άγγελος Χρονάς, ζήτησε με ανάρτησή του καλύτερη ενημέρωση σε όσους επιθυμούν να κάνουν μία δωρεά.

Αναλυτικά ο κ. Χρονάς αναφέρει: “Το κράτος δίπλα σε κάθε πολίτη — με κάλυψη της αναγκαίας περίθαλψης και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από περίπου 3,94 εκατ. ευρώ δωρεών για 34 παιδιά, στις οικογένειες αποδόθηκαν μόλις 1,11 εκατ. ευρώ. Περίπου 2,83 εκατ. ευρώ φέρονται να αποτέλεσαν παράνομο όφελος των εμπλεκομένων, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, πολυτελή διαβίωση.

Έχοντας υπηρετήσει επί τέσσερα χρόνια στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, θέλω να υπενθυμίσω: όταν μια σοβαρή πάθηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα,υπάρχει διαδικασία έγκρισης και κάλυψης της περίθαλψης στο εξωτερικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πριν αναζητήσετε χρήματα μέσω εράνων, ενημερωθείτε από τον θεράποντα ιατρό και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ για τα δικαιώματά σας και τη διαδικασία κάλυψης.

Πριν προσφέρετε μια δωρεά, ζητήστε διαφάνεια για τη διάθεσή της.

Ο ανθρώπινος πόνος δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κάθε οικογένεια δικαιούται ενημέρωση και ουσιαστική στήριξη”.