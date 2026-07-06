Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας: Τιμούν τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα τους

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 μ.μ., στην 1η Πάροδο της Αναγνωσταρά, στη Στοά Λόντου.

Σε χαλαρό και φιλικό κλίμα, με ήχους τζαζ, εκλεκτό κρασί και μικρά εδέσματα, οι διοργανωτές προσκαλούν φίλους και υποστηρικτές να μοιραστούν στιγμές, να ανταλλάξουν ευχές και να γιορτάσουν τη δύναμη της προσφοράς, της συνεργασίας και της κοινότητας.

Η βραδιά έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της σταθερής στήριξης προς το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, αλλά και να φέρει κοντά όλους όσοι συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Το μήνυμα της εκδήλωσης είναι απλό και ουσιαστικό: «Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2721098660 και 6941660532.