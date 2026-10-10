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Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026 13:55

Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Δωρεά εξοπλισμού αξίας 250.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

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Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Δωρεά εξοπλισμού αξίας 250.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

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Εξοπλισμό αξίας 250.000 ευρώ δώρισε η Καπνοβιομηχανία Καρέλια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ενέκριναν με απόφασή τους την “από 10-08-2026 Σύμβαση Δωρεά μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας ως δωρεοδόχου και της εταιρείας με την επωνυμία «Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.», ως δωρήτριας, με αντικείμενο δωρεά: Δύο πλυντηροστυπτηρίων νοσοκομειακού τύπου υγειονομικού φραγμού 90 κιλών κι ενός σιδερωτηρίου πλάτους 3 μέτρων, όλα ειδικού τύπου για νοσοκομειακή εφαρμογή, για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής Μονάδας έδρας

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
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