Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στη Βαμβακού

Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης των τριών προηγούμενων συναντήσεων στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ, η «4η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων», εμπνευσμένη από το όραμα και το έργο των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας, ταξιδεύει φέτος στη Βαμβακού Λακωνίας. Η Συνάντηση απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης του χωριού, που υλοποιεί ο οργανισμός Vamvakou Revival. Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου παιδιά από τα Μουσικά Σχολεία Αργολίδας, Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας», Κορίνθου, Σπάρτης και Τρίπολης θα παρακολουθήσουν ένα τριήμερο masterclass που θα εστιάσει αποκλειστικά στην παραδοσιακή μουσική. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τη σύνδεση μουσικής, τραγουδιού και χορού μέσα από μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν από καταξιωμένους επαγγελματίες μουσικούς. Στις 28 Νοεμβρίου οι μαθητές θα επιστρέψουν στο χωριό της Βαμβακούς για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, σε μία μεγάλη καταληκτική συναυλία, στην οποία, μαζί με τους δασκάλους τους, θα παίξουν, θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν. Η Συνάντηση αποτελεί μια συνεργασία της Vamvakou Revival και του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια: Χάρης Λαμπράκης. Τα μαθήματα διδάσκουν οι: Κατερίνα Δούκα, Μάρθα Μαυροειδή, Κωνσταντίνος Μερετάκης, Περικλής Παπαπετρόπουλος.

Λίγα λόγια για το ΚΠΙΣΝ: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το Renzo Piano Building Workshop (RPBW), παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες τον Φεβρουάριο του 2017. Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έκτασης 210 στρεμμάτων, που αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο. Μέσα από τη συνεχή υποστήριξη του ΙΣΝ, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία του ΚΠΙΣΝ έως τον Φεβρουάριο του 2028, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει στο ΚΠΙΣΝ συνολικά €652 εκατομμύρια ($788 εκατομμύρια).



Λίγα λόγια για τον οργανισμό Vamvakou Revival: H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά - και το κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.