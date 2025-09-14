Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας: Ένα σχολείο με όνειρα, θυσίες, φιλίες και δεύτερες ευκαιρίες - Όταν η θέληση δεν έχει ηλικία

Πολλοί απόφοιτοι του σχολείου που λειτουργεί στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην οδό Ρήγα Φεραίου και Κρήτης διακρίθηκαν και πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες που τους εξασφάλισαν την είσοδο τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, υπενθυμίζοντας την ποιότητα της δημόσιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και το γεγονός ότι η θέληση και η προσπάθεια ζωντανεύουν τα όνειρα ανεξάρτητα από την ηλικία.

Μιλώντας στην “E”, η διευθύντρια του σχολείου Δήμητρα Τζανετάκη εστίασε αρχικά στις επιτυχίες που είχαν φέτος πέντε κυρίες από το τμήμα Οικονομίας, περνώντας όλες στις σχολές που είχαν θέσει ως στόχο με πρωτιές.

Οι δύο εξ αυτών μάλιστα, η Χριστίνα Μυλωνά και η Κωνσταντίνα Διονυσοπούλου, είχαν μιλήσει στην “Ε” για την εμπειρία τους αυτή, συνδυάζοντας οικογένεια και διάβασμα με αρμονικό τρόπο, παρά τις όποιες δυσκολίες. Για τις πιο ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα εσπερινό σχολείο σε σχέση με τα ημερήσια, η ίδια στάθηκε αρχικά στους ανθρώπους που εγγράφονται σε αυτό, οι οποίοι είναι κυρίως εργαζόμενοι, έχουν οικογένειες, ενώ το πιο πιθανό είναι να έχουν και μικρά παιδιά. «Οι ώρες του απογεύματος είναι πολύτιμες, διαθέτοντάς τες από τις 6 μ.μ. έως τις 10.30 μ.μ. για να κάνουν τα μαθήματά τους» ανέφερε, τονίζοντας πως η πρόκληση του σχολείου είναι οι άνθρωποι αυτοί να ολοκληρώσουν τον στόχο τους. «Είναι πολλές οι θυσίες που καλούνται να κάνουν για να αποφοιτήσουν» συνέχισε, λέγοντας πως μια ακόμα πρόκληση είναι η προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας στις δικές τους ανάγκες, μιας και πρόκειται μεταξύ άλλων για άτομα που κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν βιώσει μαθησιακή αποτυχία στα νιάτα τους. «Μιλάμε για κόσμο που το σύστημα τους έχει πει πως δεν τα καταφέρνεις με τα γράμματα, με τους ίδιους να επανέρχονται πολλές φορές από ανάγκη στη σημερινή εποχή αλλά και από επιλογή ώστε να προχωρήσουν στη ζωή τους» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως το σχολείο εμψυχώνει αυτές τις περιπτώσεις για να τα καταφέρουν. Αναφορικά με όσους ή όσες κάνουν την εγγραφή τους, η κα Τζανετάκη πληροφόρησε πως μπορεί να έρθουν μαθητές, μαθήτριες που στο παρελθόν δεν σπούδασαν και θέλουν τώρα να το πράξουν, αλλά και ορισμένοι που θέλουν να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους.

«Επιπλέον, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αποκτήσουν ένα προσόν ακόμα, για να ανέβουν στην εργασία τους μισθολογικά και σε θέση. Γενικά έχουμε πολλές κατηγορίες ανθρώπων με διαφορετικούς στόχους, και αυτό είναι μια ακόμα σημαντική πρόκληση» συμπλήρωσε.

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Σε ερώτηση της “Ε” για το αν η πλειοψηφία των μαθητών καταφέρνει να φέρει εις πέρας την αποστολή της, η ίδια απάντησε θετικά, προκύπτοντας μάλιστα τα τελευταία χρόνια και αρκετές επιτυχίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως προς τις εγγραφές και αν αφορούν κυρίως ενήλικες ή ανήλικους, η Δήμητρα Τζανετάκη έκανε λόγο για ένα σχολείο κυρίως ενηλίκων, με τις περισσότερες εγγραφές να προέρχονται από 18 ετών και άνω, φτάνοντας και ηλικίες ακόμα και των 60. Η μεγαλύτερη δε που έχει καταγραφεί, αφορούσε έναν 67χρονο κύριο, ο οποίος βρήκε τον καλύτερο τρόπο να περνάει εποικοδομητικά το απόγευμά του και να αποκτήσει νέους φίλους. «Φέτος ωστόσο έχουμε μια αξιοσημείωτη αύξηση ανηλίκων. Θεωρώ πως δεν είναι ένα σχολείο για ανηλίκους, όμως η ζωή τα φέρνει έτσι κάποιες φορές και τα παιδιά αυτά έρχονται σε εμάς» σημείωσε, εκτιμώντας πως υπάρχουν και περιπτώσεις που εργάζονται συνειδητά για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους στο δύσκολο οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί. «Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως οι ανήλικοι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν βιβλιάριο εργασίας και βεβαίωση ασφάλισης από το σύστημα “Εργάνη”. Οι ενήλικοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή όχι» πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως υπάρχει μια κατηγορία μαθητών οι οποίοι έρχονται για να εφοδιαστούν με προσόντα και το ανάλογο χαρτί, για τη δουλειά που κάνουν ήδη ή που θέλουν να κάνουν.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΕΡΔΗ

Μιλώντας ξέχωρα από το εκπαιδευτικό σκέλος, η διευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ εστίασε στον κύκλο γνωριμιών που δημιουργείται και στην κοινωνικοποίηση μέσα από εκδρομές, προγράμματα Erasmus, εκδηλώσεις και κοινές παρέες. «Οι άνθρωποι αυτοί συνδέονται με έναν τρόπο, κερδίζοντας ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας πολλά πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι που ισχύει σε όλα τα σχολεία, ωστόσο σε εμάς νομίζω είναι πιο ορατό» παρατήρησε, προσθέτοντας πως με την επαφή τους αυτή με το σχολείο κερδίζουν ακόμα εφόδια για την καθημερινότητά τους, όπως την εξοικείωση με την τεχνολογία. «Επιπλέον, από πέρυσι στήσαμε μια ανοιχτή βιβλιοθήκη, έχοντας τη δυνατότητα εκπαιδευτικοί και μαθητές, είτε προέρχονται από τα πρωινά σχολεία είτε από το εσπερινό, να δανειστούν το βιβλίο που τους ενδιαφέρει. Φέτος μάλιστα σκοπεύουμε να την μεγαλώσουμε και να τη διαδώσουμε, κάνοντας και κάποιες σχετικές δράσεις» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης μας, ρωτήσαμε την κα Τζανετάκη αν ανταποκρίνεται το κτήριο στις ανάγκες ενός εσπερινού σχολείου. Η ίδια έκανε λόγο για ένα παλιό κτήριο με πολλές ανάγκες. «Εχουμε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να ανεβοκατεβαίνουν σκαλιά. Μέχρι πέρυσι είχαμε και άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο, τη στιγμή που δεν δούλευε το ασανσέρ. Από το Δήμο βέβαια ενημερωθήκαμε πως θα δουλέψει άμεσα, αναμένοντας τις εξελίξεις. Ακόμα, με τη λειτουργία του σχολείου να αφορά βραδινές ώρες, το κρύο όπως και η υγρασία αυξάνονται, ενώ τα σώματα πολλές φορές δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν» ανέφερε, σημειώνοντας πως το κτήριο φιλοξενεί εκατοντάδες μαθητές -συμπεριλαμβανομένων και των ΕΠΑΛ που λειτουργούν το πρωί - με αποτέλεσμα να καταπονείται και να φθείρεται πιο γρήγορα σε σχέση με άλλα σχολεία.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η διευθύντρια του σχολείου Δήμητρα Τζανετάκη υπενθύμισε πως οι τομείς της Β’ τάξης γίνονται ειδικότητες στη Γ’ τάξη. Πληροφορική, Οικονομία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Εφαρμοσμένες Τέχνες και Υγεία αποτελούν τους τομείς, με τις ειδικότητες να προκύπτουν ως εξής: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Οχημάτων (Μηχανολογία), Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (Διοίκησης και Οικονομίας), Συντήρηση έργων τέχνης-Αποκατάστασης (Εφαρμοσμένων Τεχνών), Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων), Τεχνικός Εφαρμογών (Πληροφορικής) και Αισθητικής Τέχνης – Βοηθός Νοσηλευτή (Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας). Για το πως διαμορφώνεται το ενδιαφέρον των μαθητών, η ίδια μας πληροφόρησε πως η Μηχανολογία είναι πιο δημοφιλής, ακολουθώντας Υγεία και Ηλεκτρολογία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και στις άλλες δεν υπάρχουν εγγραφές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγγραφές, μας μετέφερε πως ξεπερνούν τις 200 το χρόνο, υπογραμμίζοντας πως όσοι τελειώνουν την Γ’ Τάξη μπορούν να παρακολουθήσουν τη μεταλυκειακή τάξη της Μαθητείας και να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 4, αποκτώντας πιστοποίηση ισότιμη με των ΙΕΚ, μέσω συνδυασμού θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.

«Εάν έστω και λίγο κινεί το ενδιαφέρον του κόσμου η ύπαρξη του σχολείου μας καλό είναι να μην διστάσει να εγγραφεί και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι μεν έχει τις θυσίες και τις δυσκολίες της, αλλά αποτελεί ένα ωραίο ταξίδι που θα τους βγάλει σε μια “ακτή” με αλλαγές, γνώσεις, φιλίες και δυνατότητες για ένα καλύτερο αύριο» κατέληξε.