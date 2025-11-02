Δίνοντας ζωή στους τοίχους και έμπνευση στους μαθητές - Η “μεταμόρφωση” του Γυμνασίου Παραλίας δια χειρός Γιάννη Τσιμόγιαννη

Η αυλή και οι τοίχοι του Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας δεν θυμίζουν πια ένα συνηθισμένο σχολείο. Είναι ένας “ζωντανός πίνακας”, μια ανοιχτή τάξη όπου η Φιλολογία συναντά τα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία, μέσα από σχήματα που “κρύβουν” ένα κομμάτι της αρχαίας ελληνικής σοφίας.

Από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και πρόσφατα, ο Γιάννης Τσιμόγιαννης, γνωστός πλέον για τις γεωμετρικές του παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους της Καλαμάτας, εργάστηκε ακατάπαυστα τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλές φορές από το πρωί ως τα μεσάνυχτα, για να δημιουργήσει 91 (!) γεωμετρικά σχήματα. Τα περισσότερα εξ αυτών μάλιστα, συνοδεύονται από αποσπάσματα αρχαίων κειμένων, επιλεγμένα με αξιοθαύμαστη φροντίδα και επιστημονική ακρίβεια.

«Ο πρώτος μου στόχος», εξηγεί στην “Ε”, «ήταν να “παντρέψω” τη Φιλολογία με τα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία. Εμπνεύστηκα από μια ρήση του Αδαμάντιου Κοραή, από τα προλεγόμενα του Πλούταρχου, όπου επισημαίνει ότι οι ορθολογικές επιστήμες χωρίς τη φιλολογία καταλήγουν να έχουν την ταπεινότητα των βάναυσων τεχνών (χειρωνακτικών). Έτσι αποφάσισα να συνοδεύσω τα γεωμετρικά σχήματα με τα αντίστοιχα αρχαία κείμενα». Η αναζήτηση αυτών των κειμένων δεν ήταν ωστόσο εύκολη υπόθεση. Ο κ. Τσιμόγιαννης αγόρασε βιβλία, έψαξε σε εγκυκλοπαίδειες και συνέκρινε πηγές, διορθώνοντας μάλιστα λάθη που εντόπιζε. «Η κύρια πηγή μου ήταν το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ηλίου. Εκεί, ο φιλόλογος, φιλόσοφος και εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Γεωργούλης -του οποίου το όνομα φέρει δρόμος στο κέντρο της Καλαμάτας- έχει γράψει ένα εκτενές άρθρο για την ελληνική μαθηματική επιστήμη. Είναι πυκνογραμμένο, αλλά απολύτως διαφωτιστικό» εξήγησε.

«ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ»

Ο δεύτερος του στόχος ήταν καθαρά παιδαγωγικός, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλεπήβολο, μιας και δεν είναι μαθηματικός. «Ήθελα να αναδείξω τη Γεωμετρία ως βασικό μάθημα και να προκαλέσω ενδεχομένως τους μαθηματικούς να την επαναφέρουν στη θέση που της αξίζει, όπως παλιά. Ανθρωποι άλλωστε που έχουν ασχοληθεί με τη Γεωμετρία έχουν τονίσει πως είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του νου των παιδιών, καθώς μέσα από τη φύση της εξασκεί την ανάλυση, την παρατηρητικότητα, την προσοχή, και τη συνέπεια του ορθολογικού λόγου, προάγοντας παράλληλα την ορθολογική σκέψη» σχολίασε, λέγοντας πως μέσα από τις δημιουργίες του δεν δυσκολεύει τα παιδιά, αλλά αντίθετα τα διευκολύνει με τη βοήθεια παραπομπών. Με τη γνωστή του ευαισθησία πάνω στο μάθημα αυτό, ο κ. Τσιμόγιαννης εξηγεί και τον αισθητικό του προσανατολισμό: «Η Γεωμετρία έχει άμεση σχέση με το σχήμα. Αν βάλεις μπροστά από τη λέξη “σχήμα” το “α”, προκύπτει η λέξη “άσχημο”. Κατά κάποιον τρόπο, το άσχημο συνδέεται με το όμορφο που είναι το σχήμα. Γι’ αυτό ήθελα, μέσω όμορφων σχημάτων, να προσελκύσω το βλέμμα των παιδιών και να τα κάνω να αισθανθούν μια εφορία. Το καλό και το όμορφο διεγείρουν άλλωστε ψυχικά, δημιουργούν ανάταση, ανοίγουν την ψυχή. Όταν παρουσιάζεις λοιπόν κάτι δύσκολο με όμορφο τρόπο, γεννά θετική ψυχική βάση για το συγκεκριμένο μάθημα» συνέχισε, εκτιμώντας πως το έργο του στο Γυμνάσιο Παραλίας λειτουργεί σαν μια εικαστική αφήγηση της ελληνικής μαθηματικής σκέψης.

«Επιδίωξα να γίνει μια εξιστόρηση της αρχαίας ελληνικής Γεωμετρίας, συνοπτικά, σε επίπεδο Γυμνασίου. Μια παρέλαση των μεγάλων γεωμετρών (Ευκλείδης, Αρχιμήδης, Απολλώνιος) και των εμβληματικών τους θεωρημάτων, μέσα από μια προσπάθεια να αποτυπώσω, με λίγα λόγια, το “ρεζουμέ” της ιστορίας» σημείωσε, μεταφέροντάς μας την φιλοσοφία του πάνω στο θέμα με τέτοιο τρόπο που δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί γραπτώς. Οταν μιλάει άλλωστε ο Γιάννης Τσιμόγιαννης για την Γεωμετρία, η συζήτηση μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κλάδο των μαθηματικών, απορώντας ο εκάστοτε ακροατής πώς γίνεται να μην ασχολήθηκε επαγγελματικά με την Εκπαίδευση.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ “ΣΤΑΘΜΟΣ” ΤΟ 1 ΓΕΛ

Υστερα από την εξαίρετη δουλειά του στο 5ο ΓΕΛ Καλαμάτας μέσω του προγράμματος «Ο τοίχος διδάσκει», ο ταλαντούχος νομικός άφησε το αποτύπωμα του και στο Γυμνάσιο Παραλίας, με το ερώτημα που τίθεται να είναι ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός του. Ο ίδιος, γνωστοποίησε πως υπάρχει ήδη πρόσκληση από το 1ο Λύκειο Καλαμάτας, στο κτήριο όπου αποφοίτησε το 1975, ως εξατάξιο τότε. “Με είχε καλέσει ο φιλόλογος Παναγιώτης Φλαούνας, που συνταξιοδοτήθηκε φέτος. Ελπίζω το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου, αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσουμε» υπογράμμισε.

Σχετικά με τις δημιουργίες του Γιάννη Τσιμόγιαννη στο Ιστορικό Κέντρο και συγκεκριμένα στις οδούς Ηφαίστου και Γερμανού, η πλειοψηφία αυτών που σχεδιάστηκαν στο έδαφος ξεθώριασαν με το πέρας του χρόνου. Ο ίδιος, παρατήρησε πως έπρεπε να γίνει πιο συστηματική δουλειά, καθώς στην πρώτη του απόπειρα είχε χρησιμοποιήσει απλό χρώμα. «Οταν ξεκουραστώ θα έρθω σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το θέμα. Εκείνα ήτανε περίπου 45 σχήματα, οπότε χρειάζεται καλό υπόβαθρο. Αν είναι διατεθειμένος ο Δήμος να το περάσει με ένα χρώμα καλό, ώστε να βάψω μετά με λευκό χρώμα, ενδεχομένως εκείνο των διαγραμμίσεων που κρατάει όσο γίνεται πιο πολύ, μπορεί να αποκτήσουν έναν μόνιμο χαρακτήρα, αν βάλουμε και ένα βερνίκι έπειτα» σχολίασε. Κλείνοντας τη συζήτηση μας, παρακινήσαμε τον κ. Τσιμόγιαννη να διεκδικήσει το Ρεκόρ Γκίνες πάνω σε όσες δημιουργίες έχει καταφέρει να δημιουργήσει την τελευταία σχεδόν πενταετία στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, καθώς όπου και να ψάξει κανείς είναι βέβαιο πως δεν πρόκειται να βρει κάτι παρόμοιο.

Η ιδέα αυτή “γεννήθηκε” το 2021 μέσα από τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας, δημιουργώντας τότε την “οδό Ευκλείδειας Γεωμετρίας” στην Ηφαίστου όπου κατοικεί. Εκτοτε, άνοιξε ο “γεωμετρικός ασκός του Αιόλου”, υπενθυμίζοντάς με την διακριτική αλλά συνάμα ξεχωριστή του παρουσία πως τα πτυχία πολλές φορές δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία, αν πρωτίστως δεν αγαπάς αυτό που κάνεις. Πόσο μάλλον χωρίς οικονομική ανταμοιβή, αλλά ψυχική...