Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας σε πρόγραμμα στη Φινλανδία

Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας συμμετείχε στις αρχές Οκτωβρίου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Ανοίγοντας παράθυρο στην Ευρώπη, χτίζουμε ένα συμπεριληπτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον σχολείο».

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας ΚΑ122, η υποδιευθύντρια και εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας, Μαρία Σπαράγγη, παρακολούθησε επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, με στόχο τη γνωριμία με το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

Η επιμόρφωση, με τίτλο “Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland”, περιλάμβανε επισκέψεις σε σχολεία, σεμινάρια και δράσεις πεδίου. «Οι σχολικές υποδομές στη Φινλανδία αποτελούν πραγματικά πρότυπο. Οι χώροι είναι ευρύχωροι, φωτεινοί και εργονομικά σχεδιασμένοι, ώστε να προάγουν την άνεση και τη συγκέντρωση των μαθητών. Οι αίθουσες διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εργαστήρια και βιβλιοθήκες που λειτουργούν ως κέντρα συνεργατικής μάθησης, καθώς και γωνιές χαλάρωσης. Η αίσθηση ότι το σχολείο είναι ένας φιλικός, ασφαλής και αισθητικά ευχάριστος χώρος ενισχύει τη διάθεση των παιδιών για συμμετοχή και μάθηση», αναφέρει η εκπαιδευτικός.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, η κ. Σπαράγγη παρατήρησε «πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αυτονομία των εκπαιδευτικών. Κάθε δάσκαλος σχεδιάζει τη διδασκαλία του με βάση τις ανάγκες της τάξης του, ενώ οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να εκφράζουν τη γνώμη τους. Εντυπωσιακή ήταν και η πολιτική σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων: οι μαθητές δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς θεωρείται ότι αποσπούν την προσοχή.

Ωστόσο, η τεχνολογία αξιοποιείται μεθοδικά και δημιουργικά μέσα στο μάθημα, μέσω tablets ή υπολογιστών που παρέχονται από το σχολείο. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο γνώσης, όχι ως μέσο διάσπασης».

Ιδιαίτερα ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε για τη Μαρία Σπαράγγη η συμμετοχή της στη δράση “Contexts4Content”, με επίσκεψη στο Ταλίν της Εσθονίας. Στην όμορφη αυτή πόλη, γεμάτη ιστορία και πολιτισμό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς η πολιτισμική κληρονομιά μπορεί να ενταχθεί δημιουργικά στη διδακτική πράξη. Η βιωματική αυτή προσέγγιση ανέδειξε τη σημασία της μάθησης έξω από τα όρια της τάξης - μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη και την αλληλεπίδραση με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Η εβδομάδα, από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των portfolios όλων των συμμετεχόντων και συζήτηση για τη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με εκπαιδευτικούς διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων ανέδειξε την ύπαρξη ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος για την παιδεία, βασισμένου στις ίδιες αξίες: την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη δια βίου μάθηση.