Εκδήλωση για τα δικαιώματα του παιδιού στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Η 20η Νοεμβρίου έχει οριστεί από το 1989 ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του Παιδιού και με αυτή την αφορμή πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Ειδικότερα την 5η και την 6η ώρα θα μιλήσει για τα δικαιώματα κάθε μορφής που έχουν τα παιδιά, η κοινωνική λειτουργός και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Μεσσηνίας (ΚΕΠΕΨΥ) Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν δράσεις μαθητών και μαθητριών του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας. Την εκδήλωση μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι γονείς/κηδεμόνες το επιθυμούν.

Κ.Ηλ.