Ολοκληρώθηκαν τα εργαστήρια της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης: Δημιουργίες μαθητών στο Πνευματικό Κέντρο

Οι δημιουργίες που προέκυψαν εκτίθενται στο φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό έχει την ευκαιρία να “ταξιδέψει” στον κόσμο των παιδιών και της τέχνης, να γνωρίσει τη μοναδική τους οπτική και να αντιληφθεί τη σημαντική επίδραση της τέχνης στον τρόπο έκφρασής τους.

Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Μεσσηνίας και μία από τις ιστορικότερες της χώρας. Σήμερα, με 92 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, διαθέτει πάνω από 200.000 βιβλία και περίπου μισό εκατομμύριο φύλλα εφημερίδων που χρονολογούνται από το 1860. Το 1962 ιδρύθηκε η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, η πρώτη που άνοιξε στην Ελλάδα μετά την Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα. Η συλλογή της Πινακοθήκης ξεπερνά πλέον τα 500 έργα (πίνακες και γλυπτά) καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών (όπως Νικόλαος Γύζης, Φώτης Κόντογλου, Γιάννης Γαΐτης, Ουμβέρτος Αργυρός, Ναυσικά Πάστρα, Μιχάλης Κατζουράκης, Γιάννης Ψυχοπαίδης κ.ά.). Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης προβάλλουν πρωτοβουλίες για τη διάδοση και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, της έρευνας, του πολιτισμού, της αισθητικής και της παιδείας. Η ομάδα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης προετοίμασε τα "εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια" της Πινακοθήκης με στοχοθεσία, εκπαιδευτικό προσανατολισμό και ελεύθερο χώρο δημιουργίας κι έκφρασης.

Περισσότεροι από 400 μαθητές σχολείων της Μεσσηνίας συμμετείχαν στα εργαστήρια, τα οποία ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Τα οφέλη, οι δεξιότητες και οι στόχοι περιλάμβαναν: Επαφή με τη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία. Καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, καθώς και της ικανότητας κατανόησης και ερμηνείας έργων τέχνης. Ενθάρρυνση για την έκφραση συναισθημάτων μέσω της βιωματικής επαφής με τα εκθέματα. Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης. Πειραματισμός με διάφορες τεχνικές και καλλιέργεια της φαντασίας. Ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας, παρατήρησης και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Προβολή της οικολογικής συνείδησης μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών με παιγνιώδη τρόπο. Οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν ήταν: Λεπτή κινητικότητα (κοπή με ψαλίδι, κόλληση μικρών στοιχείων, έλεγχος εργαλείων). Συντονισμός ματιού-χεριού. Καλλιτεχνική έκφραση & δημιουργικότητα (επιλογή εικόνων, συνδυασμός υλικών, φαντασία στη σύνθεση). Οπτικοχωρική αντίληψη (κατανόηση του χώρου, ισορροπία και σύνθεση της εικόνας). Υπομονή & συγκέντρωση. Αισθητική κρίση (χρωματικοί και μορφολογικοί συνδυασμοί). Αυτοεκτίμηση & αυτοέκφραση (δημιουργία προσωπικού έργου). Δημιουργία ιστοριών μέσω φαντασίας. Χειροτεχνία και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής. Γλωσσικές & εκφραστικές δεξιότητες (δημιουργική γραφή, αφήγηση, λεξιλόγιο). Κριτική & δημιουργική σκέψη (ερμηνεία έργων, ανάπτυξη χαρακτήρων και πλοκής, σύνθεση πληροφοριών). Αισθητική και εικαστική καλλιέργεια. Κοινωνικές & συναισθηματικές δεξιότητες (συνεργασία, ενσυναίσθηση, ενίσχυση αυτοπεποίθησης). Διαθεματική σκέψη (σύνδεση τέχνης με λογοτεχνία, ιστορία, ψυχολογία, παιδαγωγική).

Οι ομάδες μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ δύο βασικών κατηγοριών/θεμάτων: "Do it like Daphne" / "Κάν' το όπως η Δάφνη". Περιελάμβανε επίσκεψη στον χώρο τέχνης Α49, όπου φιλοξενείται έκθεση με έργα της Δάφνης Κωστοπούλου. Το εργαστήριο γινόταν στην εξαγωνική αίθουσα της Πινακοθήκης, στον 3ο όροφο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.Και “Παραμυθοθήκη", που περιελάμβανε ξενάγηση στα έργα της μόνιμης έκθεσης της Πινακοθήκης, ακολουθούμενη από τη δημιουργική διαδικασία. Οι μαθητές δημιουργούσαν μια ιστορία – ένα παραμύθι – από την αρχή, φτιάχνοντας χαρακτήρες και σκηνικό μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι ομάδες επέλεγαν έναν από τους παρακάτω τίτλους για να ξεκινήσουν την ιστορία τους: Το φάντασμα της Πινακοθήκης – Εμπνευσμένο από το έργο του Αλέκου Φασιανού, Το φάντασμα. Οι Κυρίες της Πινακοθήκης – Εμπνευσμένο από πορτρέτα γυναικών της Συλλογής. Αχ, αφαιρέθηκα! – Εμπνευσμένο από την κατηγορία έργων Αφαίρεσης της Πινακοθήκης. Πραγματοποιήθηκε ένα επιπλέον δημιουργικό εργαστήριο με τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, όπου έφτιαξαν τη δική τους Πινακοθήκη χρησιμοποιώντας κολάζ, ψαλίδια, πορτρέτα, μύτες, μάτια, καπέλα και αξεσουάρ. Αναλυτικά www.laikivivliothiki.gr.