Γυμνάσιο Φιλιατρών: Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Εξοδο του Μεσολογγίου

Η παράσταση με πρωταγωνιστές τους μαθητές κατάφερε να συγκινήσει τα κοινό με τα δραματικά και συνάμα ηρωικά γεγονότα της εποχής εκείνης και δικαίως οι συντελεστές κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η παράσταση ήταν βασισμένη στα λόγια του Διονυσίου Σολωμού, όπως τα αποτύπωσε στους "Ελεύθερους Πολιορκημένους" και στη "Γυναίκα της Ζάκυθος" και παρουσίασε τι προηγήθηκε της πολιορκίας, την κατάσταση κατά τη διάρκειά της και το υψηλό φρόνιμα των πολιορκημένων που τους οδήγησε στην ηρωική έξοδο, αλλά και τον αντίκτυπο που είχε αυτή στην Ευρώπη. Καθώς η έξοδος του Μεσολογγίου θεωρήθηκε πράξη ηρωισμού και αυτοθυσίας, οι Ευρωπαίοι συγκλονίστηκαν από την αντίσταση και τη θυσία των Ελλήνων απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έντονο φιλελληνικό ρεύμα και να πιεστούν οι κυβερνήσεις ξένων κρατών να βοηθήσουν την Ελλάδα.

Όλα αυτά οι μαθητές κατάφεραν να τα μεταφέρουν στη σκηνή με θεατρικά δρώμενα και αφηγηματικό λόγο, σε μια εξαιρετική παράσταση. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν και η μοναδική εκδήλωση που έγινε σε όλο τον Δήμο Τριφυλίας για την επέτειο των200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Και δικαίως εκφράστηκε το παράπονο ότι κανείς εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής δεν βρέθηκε σε καμία από τις 3 παραστάσεις που έδωσε το σχολείο.

Στην παράσταση πήραν μέρος οι μαθητές: Αγγελοπούλου Φανή, Αλεξανδροπούλου Π. Αγγελική, Αλεξανδροπούλου Γ. Αγγελική, Αλεξανδροπούλου Μαρία, Αλεξόπουλος Θανάσης, Βόγκας Άρης, Γεωργακόπουλος Δημήτρης (σαξόφωνο ), Γριβοκωστοπούλου Έλενα, Γριβοκωστόπουλος Γιώργος, Καψιμάλη Παναγιώτα, Κωτσάκη Μαρία, Λατάνης Γιώργος, Μακρύγιαννης Γιάννης, Μαρίνοβ Θανάσης, Μέμα Μελίνα, ΜέμαΦλορεσίτα, Μητροπούλου Κωνσταντίνα, Μπουρδέκα Διονυσία, Νεοφύτου Μαρίνα, Νικολοπούλου Κατερίνα, Ολτεάνου Ντένις, Πλέσσας Δημήτρης, Ράφτης Πάνος, Ρέσι Αθηνά-Ντενίσα, Σαρματζής Γιώργος, Φωτεινέα Δήμητρα.

Επίσης τα μικρά παιδιά: Μητροπούλου Κωνσταντίνα, Μητροπούλου Ιωάννα, Αλεξανδρόπουλος Νικόλας, Σαραντόπουλος Παναγιώτης.

Στον ήχο και τα φώτα ήταν ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Υπεύθυνες καθηγήτριες: Στυλιανού Άννα-Μαρία, Μπούρα Ανδριάνα, Μεϊντάνη Σταυρούλα,Σταύρακα Χρύσα.

Κ.Μπ.