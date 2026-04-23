Εκλογή νέας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σεπτέμβριο αναλαμβάνει ο νέος πρύτανης

Τα εσωτερικά μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προέκυψαν από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες και στις οποίες ψήφισαν τα 297 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ( ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου.

Τα 6 μέλη του εσωτερικού Συμβουλίου Διοίκησης θα επιλέξουν τα 5 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα εκλέξουν τον νέο Πρύτανη, ο οποίος θα είναι κάποιος από τα 6 μέλη του Συμβουλίου που εξελέγησαν χθες. Το ποιος ή ποια θα είναι διάδοχος του Αθανάσιου Κατσή, ο οποίος ολοκληρώνει στις 31 Αυγούστου τη θητεία του και δεν είχε δικαίωμα επανεκλογής, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Τα έξι μέλη του νέου Συμβουλίου είναι: Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Φεφές Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Βώρος Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πετρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας και Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας.

Στις εκλογές μετείχαν ακόμη οι: Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Γεωργόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Μπισδούνης Λάμπρος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σαγιάς Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.