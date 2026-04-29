4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Δεύτερη θέση σε διεθνή περιβαλλοντικό διαγωνισμό

Η ελληνική αποστολή, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα, ξεχώρισε ανάμεσα σε σχολεία από όλη την Ευρώπη για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την περιβαλλοντική της ευαισθησία, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Καλαμάτας. Την πρώτη θέση κατέκτησε σχολείο από την Κύπρο, ενώ την τρίτη θέση απέσπασε ομάδα από την Ισπανία, σε έναν τελικό υψηλού ανταγωνισμού και έμπνευσης. Η επιτυχία αυτή έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της ομάδας στον Εθνικό Τελικό, όπου είχε αναδειχθεί πρώτη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη διεθνή διοργάνωση. Οι μαθητές Παναγιώτης Γκιούλος, Ζωή Κεχαγιά, Αναστασία Μαυρέα και Ιωάννης Παπαδόπουλος απέδειξαν ότι με σκληρή δουλειά, συνεργασία και όραμα μπορούν να διακριθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των εκπαιδευτικών Νίκου Κατσούλη και Ρεβέκας Σκαρπαλέζου, ενώ σημαντική υποστήριξη παρείχαν και οι εκπαιδευτικοί Λίντα Ρεμπατσουλέα και Μάρθα Γεωργακόπουλου. Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για το σχολείο και την πόλη της Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την ευαισθησία για να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Τ.Αν.