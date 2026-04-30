2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Πετυχημένη συναυλία για το ταξίδι στο Μιλάνο

“Μάγεψε” με τη μουσική και τα τραγούδια της η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στη συναυλία που έδωσε τη Δευτέρα στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Για πάνω από μιάμιση ώρα οι μαθητές και οι μαθήτριες της χορωδίας με την καθηγήτρια μουσικής Κωνσταντίνα Νικολοπούλου έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, ταξιδεύοντας μουσικά όλο τον κόσμο που γέμισε το αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου.

Η συναυλία διοργανώθηκε για την οικονομική ενίσχυση της χορωδίας εν όψει των εμφανίσεων της στα μέσα Μαϊου στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Παβία, στον Καθεδρικό Ναό της Παβία και στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Μιλάνου.

Η καθηγήτρια μουσικής και υπεύθυνη της χορωδίας κ. Νικολοπούλου είχε σχεδιάσει ένα άψογο μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζιδάκι, του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και αγαπημένα παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια, ενώ δεν έλειψαν και τα ευρηματικά σκετσάκια στην αρχή της παράστασης που πρόσδωσαν χιούμορ στη βραδιά! Το “παρών” στην όμορφη εκδήλωση έδωσε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολύς κόσμος που χειροκρότησε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου στηρίζει ενεργά την προσπάθεια για το ταξίδι στο Μιλάνο.