Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 2.753 νέοι φοιτητές - Οι βάσεις στα 22 τμήματα του ιδρύματος

Στους 2.753 ανέρχονται συνολικά οι επιτυχόντες στα 22 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον συμπληρωμένο πίνακα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Παράλληλα, 726 θέσεις έμειναν κενές, σε σύνολο 3.479 διαθέσιμων θέσεων. Καλύφθηκε, επομένως, περίπου το 79% των θέσεων του ιδρύματος.

Ο συνολικός αριθμός προκύπτει από την άθροιση των επιτυχόντων της γενικής σειράς των ημερήσιων ΓΕΛ, του 10% των ΓΕΛ των ετών 2024 και 2025, του 10% των ΕΠΑΛ των αντίστοιχων ετών, καθώς και των κατηγοριών των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι βάσεις εισαγωγής που αναφέρονται αφορούν αποκλειστικά τη γενική σειρά των ημερήσιων ΓΕΛ, καθώς για τις υπόλοιπες κατηγορίες στον συγκεντρωτικό πίνακα καταγράφονται μόνο οι επιτυχόντες και οι κενές θέσεις.

Στα οκτώ τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην Καλαμάτα εισήχθησαν συνολικά 956 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο των επιτυχόντων του ιδρύματος. Οι κενές θέσεις στα τμήματα της πόλης ανήλθαν σε 261, από τις συνολικά 1.217 διαθέσιμες. Καλύφθηκε, δηλαδή, περίπου το 78,6% των θέσεων της Καλαμάτας.

Τους περισσότερους εισακτέους σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Καλαμάτα, με συνολικά 228 επιτυχόντες. Ακολούθησαν το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στη Σπάρτη, με 182 επιτυχόντες, και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Καλαμάτα, με 174.

Στον αντίποδα, τους λιγότερους επιτυχόντες είχε το Τμήμα Γεωπονίας στην Καλαμάτα, με συνολικά 43. Ακολούθησαν το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα, με 45, και το Τμήμα Νοσηλευτικής στην Τρίπολη, με 67.

Οι περισσότερες κενές θέσεις καταγράφηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη, όπου έμειναν συνολικά 119 θέσεις χωρίς επιτυχόντες. Ακολούθησαν το Τμήμα Νοσηλευτικής στην Τρίπολη, με 111 κενές θέσεις, και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πάτρα, με 97. Υψηλός ήταν επίσης ο αριθμός των κενών θέσεων στη Γεωπονία Καλαμάτας, με 83, καθώς και στα Τμήματα Ιστορίας στην Καλαμάτα και Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη, με 77 θέσεις στο καθένα.

Με βάση τη γενική σειρά των ημερήσιων ΓΕΛ, την υψηλότερη βάση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχε το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πάτρα, με 15.050 μόρια. Ακολούθησαν το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πάτρα, με 14.416 μόρια, και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη Σπάρτη, με 13.880 μόρια.

Οι τρεις χαμηλότερες βάσεις του Πανεπιστημίου καταγράφηκαν σε τμήματα της Καλαμάτας. Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών είχε βάση 8.700 μόρια, το Τμήμα Φιλολογίας 8.730 και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 8.915 μόρια.

Στην Καλαμάτα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχόντων, όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο. Οι εισακτέοι ανήλθαν σε 228 και οι κενές θέσεις σε 15, ενώ η βάση των ημερήσιων ΓΕΛ διαμορφώθηκε στα 9.335 μόρια.

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εισήχθησαν συνολικά 174 φοιτητές και έμειναν 10 κενές θέσεις. Η βάση εισαγωγής των ημερήσιων ΓΕΛ διαμορφώθηκε στα 8.915 μόρια και ήταν η τρίτη χαμηλότερη στο Πανεπιστήμιο.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είχε συνολικά 146 επιτυχόντες και οκτώ κενές θέσεις. Η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 10.370 μόρια.

Στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας εισήχθησαν συνολικά 119 φοιτητές και έμειναν τρεις κενές θέσεις. Η βάση των ημερήσιων ΓΕΛ ήταν 11.750 μόρια.

Το Τμήμα Λογοθεραπείας είχε 101 επιτυχόντες και τέσσερις κενές θέσεις. Η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 12.860 μόρια και ήταν η υψηλότερη μεταξύ των τμημάτων της Καλαμάτας.

Στο Τμήμα Φιλολογίας εισήχθησαν συνολικά 100 φοιτητές, ενώ έμειναν 61 κενές θέσεις. Η βάση εισαγωγής των ημερήσιων ΓΕΛ ήταν 8.730 μόρια, η δεύτερη χαμηλότερη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Πολύ χαμηλότερη κάλυψη θέσεων καταγράφηκε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, όπου οι επιτυχόντες ήταν 45 και οι κενές θέσεις 77. Η βάση των 8.700 μορίων ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των 22 τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Τέλος, το Τμήμα Γεωπονίας είχε τον μικρότερο αριθμό επιτυχόντων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με συνολικά 43 εισακτέους. Παράλληλα, έμειναν 83 κενές θέσεις, οι περισσότερες μεταξύ των τμημάτων της Καλαμάτας, ενώ η βάση εισαγωγής των ημερήσιων ΓΕΛ διαμορφώθηκε στα 9.692 μόρια.

Βάσεις 2026 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ως βάση εισαγωγής καταγράφονται τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα στη γενική σειρά των ημερήσιων ΓΕΛ.