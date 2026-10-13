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Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 21:18

Δράσεις ενημέρωσης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

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Δράσεις ενημέρωσης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

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Δράσεις ενημέρωσης και προσφοράς των εργαζομένων οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στο επόμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

- Στις 21 Οκτωβρίου: Εκδήλωση νομικής πληροφόρησης σε συνεργασία με το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, με θέμα “Ενημέρωση εργαζομένων για τα εργασιακά τους δικαιώματα”, στον 3ο όροφο του Εργατικού Κέντρου, στις 6 το απόγευμα.

- Την 1η Νοεμβρίου: Αιμοδοσία για την τράπεζα του Εργατικού Κέντρου, στο ισόγειο του κτηρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.

- Στις 25 Νοεμβρίου: Εκδήλωση στο ξενοδοχείο “Rex”, με θέμα “Εργασιακό άγχος, βία και παρενόχληση στην εργασία”, στις 6 το απόγευμα.

- Στις 27 Ιανουαρίου 2027: Εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, με θέμα “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία και στην οικοδομή”, στις 7 το απόγευμα.

Κατηγορία Παιδεία
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