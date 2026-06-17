Ψηφιακή λειτουργία του Κτηματολογίου: Ολοκληρώθηκε η ένταξη και των τελευταίων περιοχών Μεσσηνίας - Ηλείας

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Ελληνικό Κτηματολόγιο στη Μεσσηνία, καθώς ολοκληρώθηκε η ένταξη και των τελευταίων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας στο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Από τις 15 Ιουνίου 2026, συνολικά 533.744 ιδιοκτησίες και 583.890 δικαιώματα της Μεσσηνίας εντάσσονται πλέον στο σύγχρονο κτηματολογικό σύστημα, το οποίο υπόσχεται ταχύτερες συναλλαγές, λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στο νέο καθεστώς εντάσσονται οι δήμοι Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας.

Στον Δήμο Καλαμάτας εντάσσονται οι δημοτικές ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας, καθώς και η δημοτική ενότητα Καλαμάτας με τις κοινότητες Βέργας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά, Μικράς Μαντίνειας, Νεδούσης και Πηγών.

Στον Δήμο Μεσσήνης εντάσσονται οι δημοτικές ενότητες Αιπείας, Ανδρούσας, Αριστομένους, Βουφράδων, Ιθώμης, Μεσσήνης, Πεταλιδίου και Τρικόρφου, μαζί με τις κοινότητες Αβραμιού, Αναλήψεως, Βελίκας, Λευκοχώρας, Λυκοτράφου, Μαδένης, Νεοχωρίου Αριστομένους, Πιλαλίστρας, Σπιταλίου και Τριόδου.

Παράλληλα, εντάσσονται πλήρως οι δήμοι Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Με την πλήρη λειτουργία του Κτηματολογίου, οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά για μια σειρά διαδικασιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων αποκλειστικά ψηφιακά.

Ηλεκτρονική διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων.

Ψηφιακή υποβολή πράξεων από τη Δημόσια Διοίκηση.

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μέσω διαδικτύου.

Ηλεκτρονική έρευνα στην κτηματολογική βάση.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24 ώρες το 24ωρο.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων και αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές.

Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, η πλήρης αποτύπωση της νομικής και γεωγραφικής πληροφορίας για τις ιδιοκτησίες διευκολύνει τις συναλλαγές και αποτελεί βασικό εργαλείο για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την προσέλκυση επενδύσεων.

Τα γραφεία εξυπηρέτησης στη Μεσσηνία

Οι πολίτες της Μεσσηνίας θα εξυπηρετούνται από τα δύο υποκαταστήματα του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου:

Υποκατάστημα Καλαμάτας

Διεύθυνση: Λυόμενα Καλαμάτας, Τ.Κ. 24100

Τηλέφωνο: 27210 89977

Υποκατάστημα Κυπαρισσίας

Διεύθυνση: 2ο χλμ Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας - Πύργου, Τ.Κ. 24500

Τηλέφωνο: 27610 24043

Για ηλεκτρονική υποστήριξη και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Δερμεντζόπουλος: «Με ένα κλικ όλες οι συναλλαγές ακινήτων».

«Δύο ακόμη μεγάλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μας αποκτούν πλήρες, ψηφιακό Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει πως κάθε επαγγελματίας και πολίτης στην Ηλεία και τη Μεσσηνία μπορεί με ένα κλικ, μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου, να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το ακίνητό του και να πραγματοποιήσει κάθε συναλλαγή σε ταχύτητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν απίθανες», δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου εξασφαλίζει πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που χαρακτήριζαν τις διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια.