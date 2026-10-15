Από 2 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου η κυνηγετική περίοδος στη Σαπιέντζα

Το πρόγραμμα κυνηγιού της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την κυνηγετική περίοδο 2026-2027, ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας με εντολή της Γενικής Γραμματείας Δασών.

Σύμφωνα με όσα εγκρίθηκαν:

- Για να κυνηγήσει κάποιος στην ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται: 1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, περιφερειακής, τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό Μεσσηνίας. 2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή.

- Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώπως ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας: 1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Άδειας Κυνηγιού και είδος αυτής) και την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγιού της χώρας τους. 3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. 4. Αποδεικτικό - παραστατικό καταβολής του μισθώματος για την μεταφορά του προς και από την Νήσο Σαπιέντζα με το συμβεβλημένο σκάφος.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Το κυνήγι αρχίζει την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και τελειώνει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Ημέρες κυνηγιού για το χρονικό διάστημα από 2-11-2026 έως 3-12-2026 ορίζονται κάθε: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ημέρες κυνηγιού για το χρονικό διάστημα από 7-12-2026 έως 8-12-2026 ορίζονται η Δευτέρα και η Τρίτη. Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14.00 το μεσημέρι.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩN

1. Η τιμή της ειδικής άδειας καθορίζεται ως εξής: α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 35 ευρώ. β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας 50 ευρώ. γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 100 ευρώ. 2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. 3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγιού. 4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από την ειδική άδεια οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγιού που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υπουργείου

Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: α) Μέχρι 15 ημέρες: 60 ευρώ και β) Μέχρι δύο (2) μήνες: 120 ευρώ. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στην χώρα μας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Η διεξαγωγή του κυνηγιού κατά το χρονικό διάστημα από 2-11 έως 3-12-2026 θα γίνεται μόνο κατά ομάδες. 2. Κάθε ημέρα κυνηγιού κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορούν να κυνηγήσουν έως 12 κυνηγοί χωρισμένοι σε 3 ομάδες (4 κυνηγοί ανά ομάδα). 3. Τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου μπορούν να κυνηγήσουν έως 6 μεμονωμένοι κυνηγοί κάθε ημέρα στο όνομα των οποίων δεν έχει εκδοθεί ξανά ειδική άδεια για να κυνηγήσουν κατά το χρονικό διάστημα από 2-11 έως 3-12-2026. 4. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το Δασαρχείο σκάφος.

Το κόστος για ένα πλήρες δρομολόγιο (μετάβαση από τη Μεθώνη στη Νήσο Σαπιέντζα και επιστροφή στη Μεθώνη) κατά το χρονικό διάστημα από 2-11 έως 3-12-2026 ανά ημέρα κυνηγιού, ορίζεται σε 1.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα μοιράζεται ισόποσα στους κυνηγούς που κυνηγούν την ημέρα αυτή. Το κόστος για ένα πλήρες δρομολόγιο (μετάβαση από τη Μεθώνη στη Νήσο Σαπιέντζα και επιστροφή στη Μεθώνη) κατά το χρονικό διάστημα από 7-12 έως 8-12-2026 ανά ημέρα κυνηγιού, ορίζεται σε 800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα μοιράζεται ισόποσα στους κυνηγούς που κυνηγούν την ημέρα αυτή.