Νέα εποχή για την αποκατάσταση των ασθενών στην Καλαμάτα Συνεργασία της “Διάπλασης” με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αποκατάσταση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κλινική πράξη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η “Διάπλαση” διοργάνωσε χθες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας δράση με στόχο να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης φροντίδας της υγείας, μέσα από την άμεση ενημέρωση των πολιτών, την παροχή χρήσιμων συμβουλών και την ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης απέναντι σε ζητήματα υγείας. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας βρίσκονταν στη διάθεση του κοινού, παρέχοντας αξιόπιστη ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση, προάγοντας μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στην υγεία και την αυτοφροντίδα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ορθοπεδικού υλικού, με σκοπό την υποστήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση και την καθημερινή τους αυτονομία.

ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Σταθμό της χθεσινής ημέρας αποτέλεσε η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Κέντρο Αποκατάστασης “Διάπλαση” και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διάπλασης», Γιάννης Τασιόπουλος, ανέφερε πως στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσονται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, στόχος είναι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, η βελτίωσή τους και η εκπαίδευση του προσωπικού. Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου ιστορική, καθώς, όπως είπε, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας επέλεξε τη “Διάπλαση” ως συνεργάτη, διαβεβαιώνοντας πως το προσωπικό θα είναι στην πρώτη γραμμή για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν. «Θέλουμε η “Διάπλαση” να είναι η κυψέλη των νέων ιδεών πάνω στην αποκατάσταση, αλλά και το Κέντρο που εφαρμόζει πρώτο ιδέες και προγράμματα της Πανεπιστημιακής κοινότητας», υπογράμμισε. Από την πλευρά του, ο επιστημονικός διευθυντής της “Διάπλασης”, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, στάθηκε στο πόσο σημαντικές είναι τέτοιου τύπου συνεργασίες, καθώς, όπως ανέφερε, το νούμερο ένα ζητούμενο στην αποκατάσταση είναι η διεπιστημονικότητα.

Ο ίδιος σχολίασε πως θα εφαρμοστούν νέες τεχνικές αποκατάστασης με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ την ίδια στιγμή θα δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές να έρχονται στο Κέντρο Αποκατάστασης, να παρακολουθούν το κλινικό έργο και να βλέπουν στην πράξη πώς εφαρμόζεται η αποκατάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ποιότητα που θα προκύψει μέσα από αυτή τη συνεργασία, μέσω των τεχνολογιών που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Πατρών, επισημαίνοντας πως μπορούν να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία θα μπορέσουν να πλαισιώσουν την αποκατάσταση όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά, γιατί όχι, και πανευρωπαϊκά. Στην προοπτική που ανοίγεται από τη συνεργασία αναφέρθηκε και ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Ηλίας Τσέπης, υπογραμμίζοντας πως, με το άθροισμα όλων των ισχυρών πλευρών της συνεργασίας, είναι αισιόδοξος ότι μπορούν να παραχθούν καινοτόμες μέθοδοι αιχμής για τον έλεγχο και την αποκατάσταση των ασθενών. Όπως δήλωσε, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ανοιχτό σε τέτοιου είδους συνεργασίες, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι μπορεί να παραχθεί νέα γνώση προς όφελος, πρωτίστως των ασθενών, αλλά και των φοιτητών, καθώς και του ίδιου του Κέντρου.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για ένα δυναμικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας, με βασικό στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, της έρευνας και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, ενισχύεται η διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κλινική πράξη, δημιουργώντας νέες προοπτικές για φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η κλινική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν πλέον πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό, με έμφαση στην εφαρμοσμένη μάθηση και την απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα και την καινοτομία, μέσα από την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. Σημαντική διάσταση της συμφωνίας αποτελεί και η μεταφορά τεχνογνωσίας, με την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και την υιοθέτηση σύγχρονων, καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, προωθούνται κοινές επιστημονικές δράσεις, όπως η συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη διάχυση της γνώσης.