Προκήρυξη 5 θέσεων γιατρών για Κέντα Υγείας Μεσσηνίας

Την πρόσληψη 5 γιατρών σε Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας περιλαμβάνει προκήρυξη του υπουργείου για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Πρόκειται για: Εναν γιατρό γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητή Β’ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εναν γιατρό γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, διευθυντή στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Δύο γιατρούς γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, διευθυντή και επιμελητή Β’ στο Κέντρο Υγείας Πύλου. Εναν γιατρό γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητή Α’ στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών.

Η προκήρυξη προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 155 γιατρών σε Κέντρα Υγείας της χώρας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16 Νοεμβρίου, ώρα 12 (μεσημέρι) και λήγει στις 30 του μήνα, ώρα 12 (μεσημέρι).

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Υγειονομικών Περιφερειών για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο Διαύγεια και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 12η Νοεμβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.