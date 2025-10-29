Ενημερωτική συνάντηση για το ελαιόλαδο στο Χανδρινού

Κεντρικοί εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι: ο γεωπόνος Απόστολος Ζωντανός, πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας, με θέμα «Γλοιοσπόριο – Δάκος: σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών», και ο χημικός Νικόλαος Κουτσούκος, πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, με θέμα «Ελαιόλαδο απαλλαγμένο από ορυκτέλαια».
Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση των παραγωγών για νέες μεθόδους φυτοπροστασίας που συνδυάζουν ποιότητα, ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς και στην παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών ανίχνευσης υπολειμμάτων και ορυκτελαίων στο ελαιόλαδο.