Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025 18:23

Ενημερωτική συνάντηση για το ελαιόλαδο στο Χανδρινού

Ενημερωτική συνάντηση για το ελαιόλαδο στο Χανδρινού

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ελαιόλαδο απαλλαγμένο από ορυκτέλαια. Δάκος – γλοιοσπόριο: σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών» διοργανώνει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 6.30 μ.μ., στις αποθήκες του Συνεταιρισμού στο Χανδρινού.

Κεντρικοί εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι: ο γεωπόνος Απόστολος Ζωντανός, πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας, με θέμα «Γλοιοσπόριο – Δάκος: σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών», και ο χημικός Νικόλαος Κουτσούκος, πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, με θέμα «Ελαιόλαδο απαλλαγμένο από ορυκτέλαια».

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση των παραγωγών για νέες μεθόδους φυτοπροστασίας που συνδυάζουν ποιότητα, ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς και στην παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών ανίχνευσης υπολειμμάτων και ορυκτελαίων στο ελαιόλαδο.

