1000 στρέμματα κάτω από το νερό: Παραμένουν μετά τις πλημμύρες της Τριφυλίας

Περισσότερο από έναν μήνα μετά τις έντονες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Τριφυλίας, στις αρχές Φεβρουαρίου , σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη περιοχή της Ελαίας εξακολουθούν να παραμένουν καλυμμένες από νερό.

Γεγονός που προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους αγρότες της περιοχής αφού εκτάσεις ελαιοκαλλιέργειας βρίσκονται κάτω από το νερό , ενώ καλλιέργειες γλυκοπατάτας έχουν πάθει ολική καταστροφή και επίσης σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Τέτοιο φαινόμενο είχε να παρατηρηθεί στη περιοχή πάνω από 40 χρόνια όπως επισημαίνεται από ανθρώπους που ζουν στη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ευρύτερη περιοχή μεταξύ Αι Γιαννάκη και Ελαίας μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για δεκάδες παραγωγούς, βρίσκονται ακόμη πλημμυρισμένες. Το νερό που δεν έχει αποστραγγιστεί έχει δημιουργήσει εκτεταμένες λιμνάζουσες επιφάνειες, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση σε χωράφια και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καλλιεργητικής εργασίας.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες της περιοχής. Οι ελιές που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας και πολύ περισσότερο καλυμμένες από το νερό κινδυνεύουν με ασφυξία των ριζών και ανάπτυξη ασθενειών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τόσο τη φετινή όσο και την επόμενη παραγωγική περίοδο, αλλά και τα ίδια τα δέντρα.

Σημαντικά πλήγματα έχουν δεχθεί και οι καλλιέργειες γλυκοπατάτας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη στασιμότητα του νερού. Η παρατεταμένη παραμονή των χωραφιών κάτω από νερό έχει οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή της παραγωγής, σε μια έκταση που υπολογίζεται περίπου στα 200 στρέμματα , με σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στα θερμοκήπια της περιοχής. Η υπερβολική υγρασία στο έδαφος, από νερά που τα κατέκλυσαν έχουν δημιουργήσει προβλήματα , καταστρέφοντας καλλιέργειες που ήδη ήταν σε παραγωγικό στάδιο αλλά και καλλιέργειες που είχαν ξεκινήσει.

Χαρακτηριστικά για τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ελαίας Άρης Σκλάβος τόνισε μιλώντας στη «Ε» «Ανατολικά από τη περιοχή που βρισκόμαστε όπου εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένες αρκετές εκτάσεις , τα βουνά λέγονται Νεράκια και εδώ η περιοχή Λούρος , αυτό το φαινόμενο είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε περίπου 40-50 χρόνια και όχι τόσο ακραίο. Αυτή τη στιγμή εδώ και ένα μήνα έχει πλημμυρίσει μια έκταση νότια από τη σιδηροδρομική γραμμή , περίπου 1000 στρέμματα που είναι δάσος , καλλιέργειες , ελιές , σπίτια , αποθήκες , θερμοκήπια. Στα θερμοκήπια χαρακτηριστικά οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να μπουν να κάνουν εγκατάσταση της νέας καλλιέργειας , και παρατηρούμε το φαινόμενο ότι δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Έχουμε ακόμη περίπου 200 στρέμματα με γλυκοπατάτες που δεν είχε γίνει η συγκομιδή τους και πλέον έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Τέλος έχουμε τις καλλιέργειες ελιάς όπου τα δένδρα για πάνω από ένα μήνα βρίσκονται πνιγμένα μέσα στο νερό. Τα δέντρα όπως φαίνεται δεν θα παράγουν για τη νέα χρονιά , αλλά σίγουρα κάποια κινδυνεύουν να ξεραθούν κιόλας , αφού δεν ξέρουμε πότε θα φύγουν τα νερά.

Τέτοιο φαινόμενο τόσο ακραίο δεν το ξαναείχαμε στη περιοχή μας , μέσα σε λίγες ημέρες στις αρχές Φερβουαρίου έπεσε τόσο νερό όσο είχε πέσει όλη την περσινή χρονιά. Ενώ αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η περιοχή αυτή υψομετρικά είναι χαμηλά σε σχέση με τις αμμμοθίνες που υπάρχουν , θα έλεγα είναι στο ίδιο επίπεδο με τη θάλασσα για αυτό και το νερό δεν έχει δυνατότητα αποστράγγισης.

Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει αποζημίωση από το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής μέσω κάποιου προγράμματος αφού κάποια χωράφια δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για τις καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές και θα κινηθούμε σε αυτή τη κατεύθυνση. Αφού σύμφωνα με γεωπόνους που έχουμε μιλήσει οι ελιές σίγουρα θα πάνε σε ακαρπία για τη νέα χρονιά αλλά και κάποια θα ξεραθούν. Έχει να βρέξει τόσες μέρες στη περιοχή και βλέπουμε ότι τα νερά δεν υποχωρούν και όπως φαίνεται θα χρειαστεί ακόμη ένα μήνα για να στεγνώσει η περιοχή.»