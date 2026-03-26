Ανάγκη μέτρων για να μην εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια: Δραματική μείωση παραγωγής πατάτας

Αισθητά μειωμένη αναμένεται να είναι η φετινή παραγωγή της ανοιξιάτικης πατάτας στη Μεσσήνη και στον Μπουρνιά της Καλαμάτας, που ξεκίνησε δειλά – δειλά με τιμή στα 50 λεπτά το κιλό.

Την επιτακτική ανάγκη συνεννόησης όλων των τυποποιητών και των παραγωγών για ενιαία τιμή αγοράς και πώλησης, επισημαίνει ξανά ο τυποποιητής – εξαγωγέας Γιώργος Γκούμας, εκφράζοντας τον φόβο ότι αν δεν γίνει αυτό, η παραγωγή του άλλοτε δυναμικού προϊόντος της περιοχής θα σταματήσει πολύ σύντομα.

Με δηλώσεις του στην “Ε”, ο κ. Γκούμας ενημερώνει ότι “σε δύσκολες σχετικά καιρικές συνθήκες, λόγω των βροχοπτώσεων, ξεκίνησε η συγκομιδή των πατατών εαρινής εσοδείας και η εξαγωγή τους στην αγορά της Πολωνίας. Μικρές ποσότητες, επίσης, διατέθηκαν στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη”.

Παρατηρεί πως “η ποιότητα είναι αρκετά καλή και το ενδιαφέρον των αγορών, ιδιαίτερα της Πολωνίας είναι αρκετά υψηλό. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν, είναι γύρω στα 0,50 ευρώ ανά κιλό στον παραγωγό, τιμές σχετικά χαμηλότερες από τις προσδοκίες των παραγωγών, που ήδη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους παραγωγής”.

Ο κ. Γκούμας αναφέρει ότι υπάρχουν εισαγόμενες πατάτες, κυρίως από την Αίγυπτο και κάποιες παλιάς σοδειάς από την Ηλεία, την Αχαΐα και την περιοχή του Νευροκοπίου, αλλά οι φρέσκες πατάτες είναι ενα ξεχωριστό προϊόν στην αγορά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Πληροφορεί, επίσης, ότι “φέτος υπάρχει σημαντική μείωση στην παραγωγή των φρέσκων πατατών τόσο στην περιοχή μας όσο και στις περιοχές της Νότιας Ιταλίας (Σικελία), της Νότιας Ισπανίας (Μαγιόρκα) και της Κύπρου” κι εξηγεί: “Γι’ αυτό και μόνο τον λόγο θα έπρεπε η τιμή να είναι καλύτερη για τον παραγωγό, για να μπορέσει έτσι να του δώσει έμμεσα κίνητρο να συνεχίσει την παραγωγή του προϊόντος στην περιοχή μας”.

Προσθέτει ότι “η Καλαμάτα και η Μεσσήνη παράγουν ποικιλίες, όπως η Farida και η Voyager, ποικιλίες με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες ή ανταγωνίστριες περιοχές και θα έπρεπε ο παραγωγός να εισπράττει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Αλλωστε η μείωση της παραγωγής θα ξεπεράσει το 30% και η ποσότητα που θα συγκομιστεί μέχρι το Πάσχα είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με άλλα χρόνια”.

Ο κ. Γκούμας επισημαίνει για μια ακόμα χρονιά ότι “γι’ αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεννόησης όλων των τυποποιητών και των παραγωγών για ενιαία τιμή αγοράς και πώλησης” και διευκρινίζει: “Είναι πάγιο αίτημα και είμαι υποχρεωμένος να το ξαναθέσω υπ’ όψιν όλων αυτών που ενδιαφέρονται να παραμείνει η παραγωγή του προϊόντος αυτού στην περιοχή μας. Μόνο μέσω αυτής της συνεργασίας η τιμή θα είναι η αντιπροσωπευτική για τους παραγωγούς και φυσικά για τους αγοραστές – καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν την σταθερότητα των τιμών στην διάθεση του προϊόντος στην ελληνική και στις αγορές του εξωτερικού”.

Ο Μεσσήνιος τυποποιητής κι εξαγωγέας εκφράζει τον φόβο ότι “αν δεν γίνει τελικά αυτό, θα σταματήσει εντελώς η παραγωγή ανοιξιάτικης πατάτας στη Μεσσηνία πολύ σύντομα”, τονίζοντας:

“Στη δεκαετία του ‘80 καλλιεργούνταν περίπου 8.000 στρέμματα στον νομό και τώρα δεν ξεπερνάνε τα 2.000”.

Γ.Σ.