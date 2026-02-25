“Δρόμοι της Ελιάς”: «Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα για την Ελληνική Ύπαιθρο»

Η εκδήλωση θα εμπεριέχει ως κεντρική θεματική την οικολογική επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων της Μεσογείου. Η δράση, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό “Δρόμοι της Ελιάς” στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας της Anima Terra, η οποία προωθεί ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα για τις αγροτικές κοινότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βασισμένο στην κυκλική οικονομία, την καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η Barakeh, νεοφυής επιχείρηση περιβαλλοντικών λύσεων με έδρα τη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, η οποία υλοποιεί υποπροϊόντα της ελιάς για την παραγωγή βιοδιασπώμενων, πλήρως ελεύθερων λύσεων συσκευασίας. Το παράδειγμά της αναδεικνύει πώς η τοπική πρώτη ύλη μπορεί να μετατραπεί σε καινοτόμο προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας παράλληλα βιώσιμες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Η εμπειρία αυτή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πιλοτικό υπόδειγμα για τα επιλεγμένα 80+1 χωριά της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας που εντάσσονται στο δίκτυο της πρωτοβουλίας Anima Terra, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την υποστήριξη της ευρύτερης επιμελητηριακής κοινότητας. Χορηγοί Επικοινωνίας της πρωτοβουλίας είναι ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), η Agrenda και το Skywalker. Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαλόγου και συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική ύπαιθρο, με επίκεντρο την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, τη διασύνδεση με διεθνή παραδείγματα καλών πρακτικών και την ενεργή συμμετοχή των νέων. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την ΦΑΟΣ Κοιν.Σ.Επ.