Ξεκινά το θερινό ωράριο καταστημάτων σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Σε ισχύ τίθεται από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου το θερινό ωράριο των καταστημάτων σε Καλαμάτα και Μεσσήνη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων.

Στην Καλαμάτα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Τρίτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Τετάρτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Πέμπτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο: 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Κυριακή: Κλειστά

Στη Μεσσήνη, το θερινό ωράριο έχει ως εξής:

Δευτέρα: 8.30 π.μ. – 2 μ.μ.

Τρίτη: 8.30 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Τετάρτη: 8.30 π.μ. – 2 μ.μ.

Πέμπτη: 8.30 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή: 8.30 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο: 8.30 π.μ. – 2 μ.μ.

Κυριακή: Κλειστά