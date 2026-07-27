33 χρόνια Κόσμημα - Δημήτρης Κοντόπουλος: Γιορτάζει με ένα διαμαντένιο μονόπετρο αξίας 1.000 ευρώ

Τριάντα τρία χρόνια δημιουργικής πορείας συμπληρώνει η επιχείρηση «Δημήτρης Κοντόπουλος» στον χώρο του κοσμήματος, γιορτάζοντας αυτή τη σημαντική επέτειο μαζί με το κοινό που την εμπιστεύεται διαχρονικά.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, όσοι πραγματοποιούν αγορές αξίας άνω των 33 ευρώ σε ένα από τα δύο φυσικά καταστήματα της επιχείρησης, στην οδό Γερμανού 6 ή στην Αριστομένους 45, θα λαμβάνουν έναν λαχνό για τη μεγάλη επετειακή κλήρωση.

Το δώρο δεν θα μπορούσε παρά να είναι αντάξιο της περίστασης: ένα ξεχωριστό διαμαντένιο μονόπετρο, αξίας 1.000 ευρώ. Ένα κόσμημα που συμβολίζει τη διαχρονικότητα, την κομψότητα και τις πολύτιμες στιγμές της ζωής.





Παράλληλα, κάθε αγορά άνω των 33 ευρώ θα συνοδεύεται από μία δωροεπιταγή αντίστοιχης αξίας, η οποία θα μπορεί να εξαργυρωθεί έως τις 3/3 του 2027. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση ανταποδίδει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των πελατών της, μετατρέποντας την επέτειό της σε μια πραγματική γιορτή προσφοράς.

Μια οικογενειακή παράδοση που συνεχίζεται...





Η ιστορία του Κοσμήματος Κοντόπουλος ξεκινά το 1958, με σταθερό σημείο αναφοράς την ποιότητα, την αξιοπιστία και την προσωπική εξυπηρέτηση. Τα τελευταία 33 χρόνια, ο Δημήτρης Κοντόπουλος συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φιλοσοφία της επιχείρησης και προσαρμόζοντάς την στις σύγχρονες ανάγκες.





Στα δύο καταστήματα της Καλαμάτας, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μια μεγάλη ποικιλία από κοσμήματα και ρολόγια, καθώς και προσεγμένες επιλογές για γάμο και βάπτιση. Από ένα συμβολικό δώρο για ένα αγαπημένο πρόσωπο έως ένα κόσμημα που θα συνοδεύσει μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής, αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν σταθερό προορισμό.





Η δημιουργία δε, ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια αυτής της πορείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιούν γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς αγορές από όπου κι αν βρίσκονται.

Με βασικές αρχές την άμεση εξυπηρέτηση, τον σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε πελάτη και την ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής, το Κόσμημα Κοντόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις μικρές και μεγάλες χαρές της ζωής.





Και τα 33 χρόνια αυτής της διαδρομής γίνονται η αφορμή για ένα μεγάλο «ευχαριστώ», με ένα διαμάντι που περιμένει τον νέο του κάτοχο...