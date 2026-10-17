Αρκαδία: Ξεκίνησε το Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ομιλητών και εκπροσώπων άνω των 40 βιομηχανικών πάρκων από όλη την Ελλάδα ξεκίνησε χθες στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Στο συνέδριο συμμετέχει ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της οργανωμένης βιομηχανικής δραστηριότητας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και η ανάπτυξη νέων οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης και στην προοπτική δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης νέων παραγωγικών επενδύσεων στην Αρκαδία.

Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε στα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με κυριότερα το ενεργειακό κόστος, τις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, το χωροταξικό πλαίσιο και την επάρκεια των υποδομών.

«Η απλούστευση των διαδικασιών και η δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε οι επενδύσεις να μπορούν να προχωρούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια», επισήμανε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα του συνεδρίου για τις επενδύσεις τριών μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, οι οποίες ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην περιοχή.

Στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται επίσης το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, το ενεργειακό κόστος, η αυτοπαραγωγή ενέργειας, η λειτουργία και η διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων, καθώς και η ανάπτυξη νέων υποδομών στις πρώην λιγνιτικές περιοχές. Η τελευταία θεματική αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεγαλόπολη, όπου η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή συνδέεται με την ανάγκη δημιουργίας νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, με τοπικό εταίρο τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων Τρίπολης και Μεγαλόπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.