Ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση: Εγκρίθηκαν 80 επενδυτικά σχέδια στη Μεγαλόπολη

Σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική της Μεγαλόπολης και της Αρκαδίας δίνουν τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου επιχειρηματικότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, που ανακοινώθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Συνολικά 80 επενδυτικά σχέδια, ύψους 332 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν για τον Δήμο Μεγαλόπολης, δημιουργώντας 1.093 νέες θέσεις εργασίας – ένα από τα πιο χειροπιαστά βήματα στο μεταλιγνιτικό εγχείρημα.

Ανάμεσα στα έργα που προχωρούν, η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την Περιφέρεια Πελοποννήσου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μέσω του Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, που χρηματοδοτεί κρίσιμες παρεμβάσεις υποδομής και κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για παρεμβάσεις που η Περιφέρεια πέτυχε να εντάξει στο πρόγραμμα και οι οποίες αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν το περιβάλλον για νέες επενδύσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

-Η Γεωργική Σχολή, μια νέα δομή εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα και δημιουργεί προοπτικές για τους νέους.

-Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, σημαντική κοινωνική υποδομή για τις οικογένειες της περιοχής.

-Ο κόμβος της ΒΙΠΕ Μελιγαλά, έργο που βελτιώνει τις μεταφορές και την πρόσβαση στις επιχειρήσεις.

-Ο Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης και η παράκαμψη Δημητσάνας, έργα που θωρακίζουν το οδικό δίκτυο και ενισχύουν την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα.

-Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και

-Το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας στην Τρίπολη, μια μεγάλη επένδυση διοικητικής αναβάθμισης και καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Πρόκειται για δράσεις, προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, που συνολικά συνθέτουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, συνδέοντας την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση, την καινοτομία, τις κοινωνικές υποδομές και τις σύγχρονες υπηρεσίες.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα στη Μεγαλόπολη δεν ήρθαν τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα σκληρής, μεθοδικής και συλλογικής προσπάθειας, με στόχο να στηρίξουμε έμπρακτα μια περιοχή που σήκωσε για δεκαετίες το βάρος της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη, όλα τα στελέχη και τις υπηρεσίες που εργάστηκαν με ταχύτητα και επαγγελματισμό. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Πυλώνας ΙΙΙ αποτελεί στρατηγικό εργαλείο και λειτουργεί συμπληρωματικά σε όσα σχεδιάζουμε και έχουμε ήδη ανακοινώσει, όπως η ΟΧΕ Μεγαλόπολης, η ΒΑΑ Τρίπολης κ.α. Μέσα από αυτόν υλοποιούμε έργα υποδομής, κοινωνικής στήριξης και ψηφιακού μετασχηματισμού που δεν αλλάζουν απλώς την εικόνα της Μεγαλόπολης και της Αρκαδίας – αλλάζουν το μέλλον τους. Το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα της μετάβασης είναι οι άνθρωποι. Θέλουμε οι νέοι μας να μπορούν να μείνουν εδώ, να επιστρέψουν, να δουλέψουν, να δημιουργήσουν. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Αρκαδία και η Πελοπόννησος μπαίνουν σε μια νέα εποχή, με πραγματικές ευκαιρίες, κάνοντας ένα σπουδαίο βήμα για έργα που θα αποκτήσουν ορατό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών».

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: 1093 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 80 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 332 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τον 2ο κύκλο δράσεων επιχειρηματικότητας στον Δήμο Μεγαλόπολης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, από τη Μεγαλόπολη, την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα:

— 41 εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν σε νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με καθεστώς de minimis) με επιχορήγηση δημόσιας δαπάνης 2,7 εκ. ευρώ, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ, οι οποίες θα δημιουργήσουν 82 νέες θέσεις εργασίας

— 33 εγκεκριμένες αιτήσεις για νέες και υφιστάμενες ΜμΕ (μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού-ΓΑΚ), με δημόσια δαπάνη 86 εκ. ευρώ (έναντι αρχικής 20 εκ. ευρώ-υπερδέσμευση 330%) και συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 127 εκ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν 470 νέες θέσεις εργασίας

— 6 εγκεκριμένες αιτήσεις για νέες και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 100 εκ. ευρώ (έναντι αρχικής 60 εκ. -υπερδέσμευση 67%), και συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν 541 νέες θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι στον 1ο κύκλο προσκλήσεων γενικής επιχειρηματικότητας, που αφορούσε σε όλους τους Δήμους του εδαφικού σχεδίου Μεγαλόπολης, έχουν ενταχθεί 189 επενδυτικά σχέδια (με επιπλέον 24 να βρίσκονται υπό ένταξη) και έχουν δημιουργηθεί 898 νέες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη γενικότερη πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ (του πρώτου ανάλογου προγράμματος στην Ε.Ε. που η Ελλάδα εξασφάλισε μετά από την σχετική πρωτοβουλία-διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού). Τονίζοντας ότι οι εξειδικεύσεις ήδη αγγίζουν το 78% του συνολικού προϋπολογισμού, οι προσκλήσεις φτάνουν στο 72% και οι εντάξεις στο 52%.

Ειδική αναφορά έγινε στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΔΑΜ, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί ένα Ταμείο Δανείων, μέσω του οποίου έχουν ήδη εγκριθεί 52 δάνεια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 10,9 εκ. ευρώ, και ένα Ταμείο Εγγυήσεων, που καλύπτει μέχρι και το 80% του δανείου και επιδοτεί το επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια.

Επίσης, πέρα από τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τονίστηκαν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, που χρηματοδοτούνται από πόρους ΔΑΜ. Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, προχωρούν τα έργα του Κόμβου Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης όπως: τα Living Labs που δημιουργούν ένα πεδίο δοκιμών για αγροδιατροφή, κυκλική οικονομία και «έξυπνες» καλλιέργειες, το Πάρκο καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας στα κτίρια του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης και η Μαυράκειος Σχολή Γορτυνίας, που γίνεται κέντρο κατάρτισης σε πράσινα επαγγέλματα.

Παράλληλα, μέσω του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, χρηματοδοτούνται για τον Δήμο Μεγαλόπολης σημαντικά τοπικά έργα όπως: η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μεγαλόπολης, η κατασκευή κολυμβητηρίου και Κέντρου Νεότητας με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η διαμόρφωση πρότυπης ενεργειακά πλατείας, οι μελέτες ωρίμανσης για την απομάκρυνση αμιαντοσκεπών, ενώ ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση της κτιριακής επέκτασης και αναβάθμισης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Σημαντικά είναι και τα έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, όπως: η Γεωργική Σχολή, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ο κόμβος της ΒΙΠΕ Μελιγαλά, ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης, η παράκαμψη Δημητσάνας, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

«Η Μεγαλόπολη και η ευρύτερη περιοχή, σήκωσε για δεκαετίες ένα μεγάλο βάρος για την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα, η Πολιτεία έχει την υποχρέωση αυτό το βάρος να το μετατρέψει σε ευκαιρία: σε νέες επενδύσεις, σε νέες δραστηριότητες, σε νέες και καλύτερες δουλειές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, αλλά και η ανταπόκριση της Πολιτείας, μέσα από τις ταχείες εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων, μέσα από τα προγράμματα με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και μέσα από τις ευρύτερες παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, δείχνουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Δείχνουν ότι η συλλογική προσπάθεια φέρνει το μετρήσιμο αποτέλεσμα, με στόχο οι συμπολίτες μας, κυρίως οι νέες και οι νέοι, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, ευχαριστώντας επιχειρηματίες και εργαζόμενους, αλλά και τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής για τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, εκτός από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη, μεταξύ άλλων, έδωσαν το παρών: ο υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός,, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Τάσος Αδαμόπουλος, οι δήμαρχοι Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος, Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Ευάγγελος Ξυγκώρος και ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου Παναγιώτης Τσιχριτζής.

Ο διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης τόνισε: «Το Πρόγραμμα ΔΑΜ βρίσκεται πλέον σε πλήρη ενεργοποίηση. Μέσα από στοχευμένες δράσεις επιχειρηματικότητας αποκλειστικά για τον Δήμο Μεγαλόπολης, εγκρίθηκαν σημαντικά επενδυτικά σχέδια που προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μέσα από το νέο Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο ΕΠΑ και τους πόρους του Πυλώνα ΙΙΙ προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων και υποδομών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προτεραιότητά μας είναι κάθε ευρώ για τη δίκαιη μετάβαση να πιάνει τόπο, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού τους μοντέλου, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο τους».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη, σημείωσε: « Η σημαντικότερη πρόκληση της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, που θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης στις επηρεαζόμενες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα εγκαινιάζουμε την περιφερειακή δομή Μεγαλόπολης για τη στήριξη των επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις των περιοχών ΔΑΜ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της βιωσιμότητάς τους».