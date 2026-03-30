Λιγότερα τετραγωνικά μεγαλύτερα έργα σε όγκο: Σταθεροποιητικές τάσεις στην οικοδομική δραστηριότητα 

Σταθερότητα στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μικρή υποχώρηση στην επιφάνεια και αισθητή αύξηση στον όγκο καταγράφει η οικοδομική δραστηριότητα στην Πελοπόννησο για το σύνολο του 2025. Οι άδειες μειώθηκαν οριακά κατά 0,6%, η επιφάνεια κατά 1,9%, ενώ ο όγκος αυξήθηκε κατά 17,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι στην Περιφέρεια υλοποιούνται λιγότερα τετραγωνικά, αλλά μεγαλύτερα έργα σε όγκο. Η δραστηριότητα παραμένει ενεργή, χωρίς όμως να αλλάζει επίπεδο.

Σε επίπεδο χώρας, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το 2025 παρουσίασε μείωση κατά 2,6% στον αριθμό των αδειών, 9,7% στην επιφάνεια και 3% στον όγκο. Η τάση δείχνει μια αγορά που κρατά δυνάμεις, αλλά δεν επιταχύνει.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου αποτυπώνουν την ίδια εικόνα. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 178 άδειες, αυξημένες κατά 45,9%, με την επιφάνεια να μειώνεται κατά 10,7% και τον όγκο να αυξάνεται κατά 8,2%. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι η δραστηριότητα βασίζεται σε περισσότερα αλλά μικρότερα έργα, χωρίς μεγάλες κατασκευές που θα άλλαζαν την κλίμακα. Στο σύνολο της χώρας, τον Δεκέμβριο του 2025 εκδόθηκαν 2.955 άδειες, με αύξηση 0,9%, ενώ η επιφάνεια μειώθηκε κατά 2% και ο όγκος αυξήθηκε κατά 17,4%. Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι λίγα μεγάλα έργα ανεβάζουν τον συνολικό όγκο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας. Η ιδιωτική οικοδομή συνεχίζει να κυριαρχεί, καθώς τον Δεκέμβριο του 2025 εκδόθηκαν 2.936 άδειες σε σύνολο 2.955, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της δραστηριότητας. Αντίθετα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα περιορίζεται σε μόλις 19 άδειες, με συμμετοχή 2,2% στον συνολικό όγκο. Σε ετήσια βάση, η εικόνα είναι αντίστοιχη. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση, ακολουθώντας τη συνολική τάση της αγοράς, ενώ η δημόσια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συμμετοχής, κάτω από 3% του συνολικού όγκου.

Η Πελοπόννησος, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εμφανίζει αντοχές. Η αύξηση του όγκου δείχνει ότι υλοποιούνται έργα με μεγαλύτερο κατασκευαστικό αποτύπωμα, κυρίως σε κατοικίες και τουριστικές επενδύσεις. Ωστόσο, η υποχώρηση της επιφάνειας και η στασιμότητα στον αριθμό των αδειών δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αποκτήσει δυναμικά χαρακτηριστικά.

Το συμπέρασμα βγαίνει εύκολα. Η οικοδομή κινείται, αλλά δεν τρέχει. Και στην Πελοπόννησο η εικόνα είναι ακόμη πιο καθαρή. Υπάρχει δραστηριότητα, αλλά λείπει το μέγεθος που θα κάνει τη διαφορά.