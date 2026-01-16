Το Peloponnese Wine Festival στην Αθήνα

Το Peloponnese Wine Festival, η μεγαλύτερη συνάντηση των κρασιών της Πελοποννήσου, επιστρέφει στην Αθήνα τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Αίγλη Ζαππείου από τη 1 μ.μ. έως τις 99 μ.μ. και θα συμμετάσχουν 55 οινοποιεία από όλη την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη του πελοποννησιακού αμπελώνα και των βασικών ποικιλιών του, όπως Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο, Ροδίτης, Μαυροδάφνη και Κυδωνίτσα, καθώς και της νέας γενιάς παραγωγών που διαμορφώνει σύγχρονες εκφράσεις του ελληνικού κρασιού.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνεται και η παράλληλη δράση «Unfolding the Value: A Selection Under 12€», με επιλεγμένες ετικέτες λιανικής τιμής έως 12 ευρώ, που αναδεικνύουν τη σχέση ποιότητας και τιμής και τη δυναμική της Πελοποννήσου στο προσιτό τμήμα της αγοράς.

Τα εισιτήρια διατίθενται στα 12 ευρώ σε προπώληση έως τις 16 Ιανουαρίου, στα 15 ευρώ από τις 17 Ιανουαρίου και στην είσοδο, ενώ το φοιτητικό εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ και διατίθεται μόνο κατά την είσοδο στην έκθεση.