Mεγάλη αύξηση ξένων τουριστών φέτος στο «Καπετάν Βασίλης»: 28,6% πάνω οι θέσεις των διεθνών πτήσεων

Σημαντική αύξηση των προγραμματισμένων διεθνών αεροπορικών θέσεων, από 181.477 το 2025 σε 233.362 θέσεις τη φετινή ταξιδιωτική περίοδο καταγράφεται στον Αερολιμένα Καλαμάτας, σύμφωνα με τα στοιχεία του airdata-tracker του ΙΝΣΕΤΕ.

Η άνοδος κατά 28,6% αποτυπώνει ενίσχυση της ζήτησης, αλλά και διεύρυνση των αγορών που συνδέονται απευθείας με τη Μεσσηνία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τα πρωτεία και αποτελεί τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για την περιοχή. Οι 93.470 προγραμματισμένες θέσεις από τη Βρετανική αγορά αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού όγκου, σημειώνοντας άνοδο 20,3% συγκριτικά με το 2025. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα από τη Γερμανική αγορά, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Οι θέσεις από τη Γερμανία εκτοξεύτηκαν στις 51.966, καταγράφοντας αύξηση 59,9%. Την τριάδα των κυριότερων αγορών συμπληρώνει η Ολλανδία με 18.474 θέσεις, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με πέρυσι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ιταλική αγορά, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Οι προγραμματισμένες θέσεις από την Ιταλία υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 13.589 από τις 6.751 που ήταν πέρυσι, γεγονός που δείχνει μια σαφή τάση ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος από τη γειτονική χώρα. Αντίθετα, η Γαλλία αποτελεί τη μοναδική από τις μεγάλες αγορές που εμφανίζει κάμψη, με τις θέσεις να υποχωρούν κατά 21,8%.

Η κατανομή των θέσεων ανά μήνα δείχνει ότι η κίνηση κορυφώνεται το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 38% του συνολικού ετήσιου όγκου. Ο Αύγουστος παραμένει ο μήνας αιχμής με 44.690 θέσεις, ενώ ακολουθεί ο Ιούλιος με 43.175. Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς ο Οκτώβριος εμφανίζει ισχυρή δυναμική με 31.200 προγραμματισμένες θέσεις, καλύπτοντας το 13,4% της συνολικής κίνησης. Η σεζόν ξεκινά ουσιαστικά τον Απρίλιο με 11.818 θέσεις, ενώ η σταδιακή άνοδος από τον Μάιο και μετά προμηνύει μια γεμάτη καλοκαιρινή περίοδο για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Μεσσηνίας.