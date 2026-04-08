Αξιοσημείωτη αύξηση εισερχόμενου τουρισμού στην Πελοπόννησο

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ανανέωσης της συνεργασίας του υπουργείου Τουρισμού με τη Visa, που υπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η γενική διευθύντρια της εταιρείας για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ Sevi Vassileva.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, οι δαπάνες σε φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα με κάρτες Visa που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2024, ενώ ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που χρησιμοποιούν κάρτες αυξήθηκε κατά 13%.

Η ανάπτυξη του τουρισμού στηρίχθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση δαπανών κατέγραψαν οι επισκέπτες από την Τουρκία. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης οι αφίξεις από Ρουμανία και Βουλγαρία.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική διατηρεί την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας περίπου το 25% της συνολικής δαπάνης, ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Η Πελοπόννησος καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της δυναμικής της στον εισερχόμενο τουρισμό.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι η τουριστική δραστηριότητα κατανέμεται πλέον σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς οι δαπάνες εκτός θερινής περιόδου αυξάνονται με ρυθμούς αντίστοιχους του καλοκαιριού. Ο Φεβρουάριος του 2025 κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ συνολικά ενισχύεται η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού 12μηνης διάρκειας.

Ως προς τη διάρθρωση των δαπανών, η εστίαση καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με αύξηση 15%, ακολουθούν οι αγορές λιανικής και τα ξενοδοχεία, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο παρουσιάζει η κατηγορία της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με τη Visa θα συνεχιστεί με στόχο την αξιοποίηση δεδομένων για τον σχεδιασμό πολιτικών που ενισχύουν την ποιότητα και το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού.