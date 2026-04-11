18.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια της Γέφυρας Μάναρη προς Μεσσηνία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο “Μορέας” για την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο προς την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία:
Τη Μεγάλη Πέμπτη πέρασαν:
- Από τα διόδια Σπαθοβουνίου 25.069 οχήματα, πέρυσι 27.736, μείωση 9,6%.
- Από τα διόδια της Γέφυρας Μάναρη 12.683 οχήματα, πέρυσι 14.452, μείωση 12,2%.
- Από τα διόδια της Καλαμάτας 6.812 οχήματα, πέρυσι 7.107, μείωση 4,1%.
Τη Μεγάλη Παρασκευή, έως τις 12 το μεσημέρι, πέρασαν:
- Από τα διόδια Σπαθοβουνίου 10.266 οχήματα, πέρυσι 11.081, μείωση 7,4%.
- Από τα διόδια της Γέφυρας Μάναρη 5.017 οχήματα, πέρυσι 5.764, μείωση 13%.
- Από τα διόδια της Καλαμάτας 2.254 οχήματα, πέρυσι 2.447, μείωση 7,9%.
