18.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια της Γέφυρας Μάναρη προς Μεσσηνία

Μειωμένη είναι η φετινή κίνηση των εκδρομέων του Πάσχα προς την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με βάση τα στοιχεία του “Μορέα”, για τα οχήματα που πέρασαν τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, έως τις 12 το μεσημέρι, από τα διόδια Σπαθοβουνίου, Γέφυρας Μάναρη και Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο “Μορέας” για την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο προς την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία:

Τη Μεγάλη Πέμπτη πέρασαν:

- Από τα διόδια Σπαθοβουνίου 25.069 οχήματα, πέρυσι 27.736, μείωση 9,6%.

- Από τα διόδια της Γέφυρας Μάναρη 12.683 οχήματα, πέρυσι 14.452, μείωση 12,2%.

- Από τα διόδια της Καλαμάτας 6.812 οχήματα, πέρυσι 7.107, μείωση 4,1%.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, έως τις 12 το μεσημέρι, πέρασαν:

- Από τα διόδια Σπαθοβουνίου 10.266 οχήματα, πέρυσι 11.081, μείωση 7,4%.

- Από τα διόδια της Γέφυρας Μάναρη 5.017 οχήματα, πέρυσι 5.764, μείωση 13%.

- Από τα διόδια της Καλαμάτας 2.254 οχήματα, πέρυσι 2.447, μείωση 7,9%.

