Μέγαρο Χορού: Στο επίκεντρο του 4ου Messinia Forum τουρισμός, γαστρονομία και επιχειρηματικότητα...

Για δύο ημέρες, η πόλη μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα, φιλοξενώντας ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια και δράσεις με τη συμμετοχή επαγγελματιών και φορέων. Το φόρουμ αναδεικνύει τη δυναμική της Μεσσηνίας ως προορισμού 365 ημερών, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό και τη δημιουργία σύγχρονων εμπειριών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης B2B συναντήσεις, παρουσιάσεις προϊόντων και πρακτικά workshops, για τα οποία απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Το πρόγραμμα του Σαββάτου ανοίγει με θεματικές για τη λειτουργία και την κερδοφορία στην εστίαση, ενώ ακολουθούν συζητήσεις για τη Μεσογειακή Διατροφή και τον ρόλο της στη σύγχρονη ζωή. Ξεχωρίζουν ενότητες αφιερωμένες στη γαστρονομία ως στοιχείο ταυτότητας, αλλά και διεθνείς προσεγγίσεις που συνδέουν χώρες της Μεσογείου μέσα από την κουζίνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου προορισμού, καθώς και στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Παράλληλα, αναπτύσσονται θεματικές για τη βιωσιμότητα στην εστίαση, την κυκλική οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε παράλληλους χώρους, θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις για εξαγωγές και επενδυτικές ευκαιρίες, εξειδικευμένα workshops για τον κλάδο της φιλοξενίας, γευσιγνωσίες οίνου και δράσεις γαστρονομίας με ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με μουσική εκδήλωση.

Αύριο Κυριακή, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη γαστρονομική ταυτότητα της Μεσσηνίας, με masterclasses και συζητήσεις για τον ρόλο των τοπικών προϊόντων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού brand προορισμού. Παράλληλα, αναδεικνύονται σύγχρονες τάσεις στη φιλοξενία και τη γαστρονομία, καθώς και η σύνδεση ταξιδιού και εμπειρίας. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει ο προσβάσιμος τουρισμός, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες. Παρουσιάζονται ακόμη πρακτικές για το destination branding, το digital marketing και την αξιοποίηση νέων μορφών τουρισμού, όπως η κρουαζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός. Οι παράλληλες δράσεις συνεχίζονται με workshops, επαγγελματικές συναντήσεις και γαστρονομικά δρώμενα, που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και τις σύγχρονες τάσεις. Το διήμερο ολοκληρώνεται με ειδική επιστημονική δράση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, καθώς και με μουσική εκδήλωση.

Η Οινοποιία Ψαρούλη στο 4ο Messinia Forum

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές παρουσίες, ξεχωρίζει για μια ακόμα χρονιά η συμμετοχή της Οινοποιίας Ψαρούλη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα κρασιά της, να δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες και να ανακαλύψουν την ποιότητα και τον χαρακτήρα των εκλεκτών οίνων της. Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Forum, η Οινοποιία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους φίλους του κρασιού, δίνοντας τη δυνατότητα για συζήτηση με την ομάδα του οινοποιείου, καθώς και για φωτογραφίες με τις αγαπημένες ετικέτες.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για ένα συλλεκτικό αριθμημένο magnum Ασύρτικο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Σάββατο 25 Απριλίου οι εγγραφές ξεκινούν στις 10:30 π.μ. και στις 11 π.μ. ανοίγει το πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών στο Hall 1 με το workshop «Η τέχνη της κοστολόγησης στην εστίαση: έλεγχος κόστους, στρατηγική τιμολόγησης και κερδοφορία», με εισηγητή τον Βασίλειο Γιαννόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συνιδρυτή της Atlas Govtech Advisory. Στις 12 μ.μ. ακολουθεί η συζήτηση «Messinia 365 Μεσογειακή Διατροφή: υγεία, μακροζωία και τόπος», με αναφορά στην Κορώνη ως πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής, υπό τον συντονισμό της Δήμητρας Δημοπούλου, με τη συμμετοχή της Αντωνίας Τριχοπούλου, επιδημιολόγου της διατροφής, του Γιώργου Πανουτσόπουλου, προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Παρασκευής Ντετοπούλου, επίκουρης καθηγήτριας Κλινικής Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του Δημήτριου Μανιατάκη, προέδρου του Μανιατάκειου Ιδρύματος, και του Παναγιώτη Καρβέλα, δημάρχου Πύλου-Νέστορος. Στη 1:10 μ.μ. θα ξεκινήσει η ενότητα «Food for Talk», με συντονιστή τον Λευτέρη Λαζάρου, chef και ιδιοκτήτη του εστιατορίου «Βαρούλκο», και συνεντεύξεις με την Αγγελική Βαρελά, πρόεδρο του ΕΟΤ, τον Νίκο Πασπάλη, chef και ιδιοκτήτη του εστιατορίου «Στου Θωμά», τον Σωτήρη Ευαγγέλου, executive chef του Macedonia Palace, και τον Τάσο Μητσελή, restaurant critic και gastronomy journalist του FNL Guide. Στις 2:20 μ.μ. ακολουθεί η συζήτηση «One Sea, One Table: Greece-Italy-Spain», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Θεόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη και συμμετέχοντες την Begoña Rodríguez, director of GOe Tech Center του Basque Culinary Center, τον Paolo Corvo, associate professor of General Sociology και director of Sociology Laboratory του University of Gastronomic Sciences Pollenzo, τον Λευτέρη Λαζάρου, και τον Άγγελο Ρέντουλα, διευθυντή των γαστρονομικών εκδόσεων της Καθημερινής. Στις 3:20 μ.μ. θα παρουσιαστεί η δράση της 360° Points of View με θέμα «Η δύναμη της 3D εικονικής περιήγησης στην ανάδειξη της Μεσσηνίας ως προορισμού 365 ημερών», από τη Μαρία Γιαννουράκου και τον Serif Issa, ενώ από τις 3:35 μ.μ. έως τις 4 μ.μ. μεσολαβεί διάλειμμα με κέρασμα και gastro bites. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα γίνει στις 4 μ.μ., με καλωσόρισμα από τον Γιάννη Κολοβό, πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, τον Θανάση Βασιλόπουλο, δήμαρχο Καλαμάτας, την Αγγελική Βαρελά, πρόεδρο του ΕΟΤ, και τον Δημήτρη Πτωχό, περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Στις 4:20 μ.μ. ακολουθεί επί σκηνής συνέντευξη της δημοσιογράφου Νιόβης Αναζίκου με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Πελοπόννησο. Στις 4:40 μ.μ. ξεκινά το 1ο πάνελ «Messinia 365 Future – Αναπτύσσοντας τον προορισμό», με συντονιστή τον Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, εκδότη του Money & Tourism, και συμμετέχοντες την Αγγελική Βαρελά, τον Γεώργιο Βήλο, γενικό διευθυντή ανάπτυξης της Fraport Greece, τον δήμαρχο Καλαμάτας, τον Αθανάσιο Μιχελόγγονα, αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου, και τον Δημήτριο Μπουχάλη, καθηγητή του Bournemouth University. Στις 5:40 μ.μ. παρουσιάζεται η θεματική «Μάνη: ένας τόπος που γίνεται εμπειρία» από τον Γιώργο Χιουρέα, δήμαρχο Δυτικής Μάνης, και έπειτα, στις 6 μ.μ., αρχίζει το 2ο πάνελ «Messinia 365 – Δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες», με συντονιστή τον Δημήτριο Μπουχάλη και συμμετέχοντες τη Leslie Vella, deputy CEO και chief officer strategic development του Malta Tourism Authority, τον Chris Wright, managing director του Sunvil Group, τον Andrew Agius Muscat, CEO του Malta Hotels and Restaurants Association, τον Ivor Ambrose, director του European Network of Accessible Tourism, και τον Παναγιώτη Αλμυράντη, chief growth and commercial officer της Ella Resorts και πρόεδρο της European Hotel Managers Association. Στις 7 μ.μ. ακολουθεί η συζήτηση «Εστίαση σήμερα: ενέργεια, κόστος, βιωσιμότητα», με συντονίστρια τη Δήμητρα Δημοπούλου και συμμετέχοντες τον Νίκο Δαμβέργη, B2B stakeholder relations manager της Protergia, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, και τον Μιχάλη Χάσικο, πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου. Στις 7:20 μ.μ. ο Ιωάννης Σμυρνιώτης, πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, παρουσιάζει τη θεματική της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης. Στις 7:25 μ.μ. η Μαρία Παναγοπούλου, αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού του Δήμου Τριφυλίας, μιλά για την Τριφυλία ως προορισμό πέρα από τα προφανή, ενώ στις 7:35 μ.μ. ο Γιώργος Αθανασόπουλος, δήμαρχος Μεσσήνης, παρουσιάζει την ενότητα «Αρχαία Μεσσήνη: η δύναμη ενός τόπου». Στις 7:45 μ.μ. ο Άλκης Ρουγγέρης, εμπορικός διευθυντής της Epsilon Hospitality του ομίλου Epsilon Net, παρουσιάζει τη θεματική «Η νέα ψηφιακή εποχή των επιχειρήσεων». Στις 7:55 μ.μ. ξεκινά το 3ο πάνελ «Messinia 365 – Φιλοξενία και γαστρονομικές εμπειρίες», με συντονίστρια τη Δήμητρα Δημοπούλου και συμμετέχοντες τη Mona Khalilieh, public relations and projects coordinator του Malta Hotels and Restaurants Association, τον Λευτέρη Λαζάρου, τον Δημήτριο Καλαϊτζιδάκη, group operations director της Grecotel Hotels & Resorts, τον Αλέξανδρο Κουρή, ιδρυτή της μπίρας «Νήσος» και συνιδρυτή της πρωτοβουλίας «Ελλά-Δικά μας», και τον Bertrand Valegeas, executive chef του Mandarin Oriental. Στις 8:45 μ.μ. ακολουθεί το 4ο πάνελ «Messinia 365 – Πολιτισμός σαν εργαλείο ανάπτυξης», με συντονίστρια τη Νιόβη Αναζίκου, και συμμετέχοντες τον Δημήτριο Μουντάκη, οικονομολόγο και μέλος του Δ.Σ. και της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χανίων, την Τζένη Αργυρίου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, και την Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια της Υπηρεσίας ΕΟΤ Λονδίνου. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται στις 9:30 μ.μ. με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα On Off.

Παράλληλα, το Σάββατο αναπτύσσεται και πλούσιο πρόγραμμα δράσεων στους χώρους Black Box, Press Room και Outdoor Stage. Στις 11:15 π.μ. ο Νικόλαος Κανάτης, CEO της Door2Export, παρουσιάζει τη θεματική για τη διεθνή εξωστρέφεια των προϊόντων. Στις 12 μ.μ. στην αίθουσα Press Room θα γίνει συζήτηση για επενδυτικές ευκαιρίες με συντονιστή τον Γιώργο Παπασταματίου, υποψήφιο διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου και επικεφαλής υποδιεύθυνσης αξιολόγησης παραγόντων ESG και βιωσιμότητας της Εθνικής Τράπεζας, εισηγήτρια την Ελένη Κολοφωτιά, γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, και συμμετέχοντες τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου Οιχαλίας, και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Την ίδια ώρα, στο Black Box, έχει προγραμματιστεί workshop της Epsilon για ολοκληρωμένες λύσεις στην εστίαση και τα ξενοδοχεία, με εισηγητές τον Θωμά Πούλιο, CEO της Hotel Availabilities, και τον Δημήτρη Βακάκη, CEO της Nanosoft. Στις 12 μ.μ. αρχίζει επίσης παρουσίαση του Ομίλου Μαγειρικής του 10ου Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου Καλαμάτας στο Outdoor Stage, ενώ στις 1 μ.μ. ακολουθούν η παρουσίαση του δικτύου Zero Food Waste Sustainable Food Awareness Network S-FAN στο Outdoor Stage και η γευσιγνωσία οίνου «Messinia Terroirs» σε συνεργασία με το WSPC στο Black Box. Επειτα θα γίνει live cooking «Από το ράφι στο πιάτο» από τον όμιλο The Mart, ενώ στις 3 μ.μ. επαναλαμβάνεται η γευσιγνωσία «Messinia Terroirs».

Την Κυριακή 26 Απριλίου, το πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών και masterclasses στο Hall 1 ξεκινά στις 11 π.μ. με τη masterclass «Αποκαλύπτοντας τη Μεσσηνία: το γαστρονομικό DNA ενός τόπου», με συντονιστή τον Άγγελο Ρέντουλα, διευθυντή των γαστρονομικών εκδόσεων της Καθημερινής, και συμμετέχοντες τον Λευτέρη Λαζάρου, τη Begoña Rodríguez και τον Αναστάσιο Κώτσιρα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στις 12:15 μ.μ. ο Αλέξανδρος Κουρής αναπτύσσει τη θεματική για το πώς ένα τοπικό προϊόν χτίζει τον μύθο ενός τόπου. Στις 12:45 μ.μ. ακολουθεί η συζήτηση «Η κουλτούρα του aperitivo», με συντονίστρια τη Δήμητρα Δημοπούλου και συμμετέχοντες τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, Campari Academy manager, τον Σπύρο Αντωνόπουλο, μέλος του Σ.Ε.Μ., εμπνευστή του Mediterranean Challenge και ιδιοκτήτη της Bistroteca All Day Bar, τον Γεώργιο Σακκά, μέλος του Σ.Ε.Μ. και ιδιοκτήτη του Flert All Day Cafe, και τον Νίκο Γάλλο, μέλος του Σ.Ε.Μ., συνιδιοκτήτη του Balzac Café-Bar και bartender. Στη 1:15 μ.μ. ξεκινά η συζήτηση «From Place to Brand: πώς το ταξίδι και η γεύση χτίζουν ταυτότητα», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Θεόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη και συμμετέχοντες τον Paolo Corvo, τη Μαρία Βασιλοπούλου, δημοσιογράφο του περιοδικού «Γαστρονόμος», και τη Μερόπη Παπαδοπούλου, διευθύντρια του περιοδικού «Οινοχόος». Στις 3:30 μ.μ. ακολουθεί η ενότητα «Προσβάσιμος Τουρισμός - Accessible Tourism», με συντονίστρια την Κατερίνα Παπαμιχαήλ, accessibility expert του European Network for Accessible Tourism, και συμμετέχοντες τον Ivor Ambrose, accessibility expert του ίδιου δικτύου, τον Αντώνη Τσαπατάκη, παραολυμπιονίκη, και τον πρόεδρο του Σ.Ε.Μ., ο οποίος θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία «Το Βαγόνι» ως συμπεριληπτικό χώρο εκπαίδευσης. Στο Black Box, την Κυριακή, από τις 11 π.μ. έως τις 12:15 μ.μ. θα γίνει masterclass «UK Market Decoded», με συμμετέχοντες τον Chris Wright, την Ελένη Σκαρβέλη και τον Δημήτριο Μπουχάλη. Στις 12:15 μ.μ. ο Δημοσθένης Μπρούσαλης, brand strategist και γενικός διευθυντής της DASC Branding, παρουσιάζει το case study «Destination Branding: The Case of Messinia + Kalamata». Στη 1:15 μ.μ. ο Χρήστος Μπιτζής, digital advertising expert της Nelios, αναπτύσσει τη θεματική του αποτελεσματικού digital marketing για τον τουρισμό, τη φιλοξενία και τα εστιατόρια. Στις 2 μ.μ. θα ακολουθήσει κλειστή συνάντηση εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη, μόνο με πρόσκληση, με εισηγητές στελέχη της Fraport Greece. Στις 3:30 μ.μ. ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού και ιδρυτής και CEO της BoatsAdvisor Hub & Events, μιλά για την κρουαζιέρα ως πύλη εμπειριών και για τον θαλάσσιο, παράκτιο και καταδυτικό τουρισμό στην τοπική ανάπτυξη. Στις 4:15 μ.μ. ο Jean Paul Giotis, μέλος των Clefs d'Or και concierge στον χώρο του ultra luxury hospitality, παρουσιάζει την ομιλία «From Moments to Memories: The Art of Guest Experience». Στις 5 μ.μ. ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Black Box με workshop της Epsilon για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις νέες κατηγορίες επαγγελμάτων, με εισηγητή τον Φώτη Ρωμούδη, διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης του ομίλου Epsilon Net. Το Gastro Labs της Κυριακής ξεκινά στις 10.30 π.μ. στο Outdoor Stage με τη δράση «Η τέχνη του κρέατος», με τη συμμετοχή του σεφ Βασίλη Σιδηρόπουλου. Στη 1.30 μ.μ. ακολουθεί το Messinia Gastrolab Lunch με μεσσηνιακές και κρητικές αυθεντικές γεύσεις από τους chefs Νένα Ισμυρνόγλου και Μιχάλη Χασίκο, στις 3 μ.μ. παρουσιάζεται ξανά το live cooking «Από το ράφι στο πιάτο» από τον όμιλο The Mart, ενώ από τις 4 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. θα γίνει η δράση «Γίδα βραστή: μνήμη και μοίρασμα», υπό την καθοδήγηση του Σωτήρη Ευαγγέλου, executive chef του Makedonia Palace. Το διήμερο ολοκληρώνεται με ειδική επιστημονική δράση του Messinia Sustainability Observatory 2026, υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας Κωνσταντίνας Κοτταρίδη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ το τελικό κλείσιμο θα λάβει χώρα στις 8 μ.μ. με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα Fer Forgé.