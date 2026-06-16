Στελέχη της TUI Πολωνίας γνώρισαν την Πελοπόννησο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ταξίδι εξοικείωσης στελεχών της TUI Πολωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή 25 στελεχών του τμήματος πωλήσεων του μεγάλου τουριστικού οργανισμού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της νέας απευθείας εβδομαδιαίας πτήσης charter της TUI από τη Βαρσοβία προς τον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας για τη θερινή περίοδο του 2026, η οποία ενισχύει τη σύνδεση της Πελοποννήσου με την πολωνική τουριστική αγορά.

Κατά την παραμονή τους στην Πελοπόννησο, τα στελέχη της TUI επισκέφθηκαν την Αργολίδα, τις Μυκήνες, την Επίδαυρο, το Ναύπλιο και το Παλαμήδι, τη Μάνη, καθώς και την Καλαμάτα, την Κορώνη, τη Φοινικούντα, τη Μεθώνη, την Κυπαρισσία και την Τριφυλία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιθεωρήσεις ξενοδοχειακών μονάδων, με τις οποίες η TUI είτε συνεργάζεται ήδη στο πρόγραμμα του 2026 είτε εξετάζει συνεργασία για το 2027. Παράλληλα, στο ξενοδοχείο ASO στην Καλαμάτα έγινε παρουσίαση του προορισμού από την ομάδα του Visit Peloponnese.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή της αποστολής στο Messinia Trail Living Lab, στο Μαγγανιακό, όπου τα στελέχη της TUI περπάτησαν τμήμα του μονοπατιού και γνώρισαν τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Η τελευταία ημέρα του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Visit Kalamata και περιλάμβανε περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, επίσκεψη στο Visit Kalamata Visitor Center, γνωριμία με το mural της Καλαμάτας αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας, γεύσεις τοπικής κουζίνας και εμπειρία στον Ιππικό Όμιλο Καλαμάτας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι τα στελέχη της TUI γνώρισαν «την αυθεντική Πελοπόννησο: τους ανθρώπους, τις εμπειρίες, τη γαστρονομία και τις ποιοτικές τουριστικές υποδομές της». Ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πρωτοβουλία και σημείωσε ότι η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ευχαρίστησε τους φορείς, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην υλοποίηση του ταξιδιού, καθώς και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας και Τσεχίας Δημήτριο Βασιλειάδη, καθώς η πρώτη γνωριμία με την TUI Πολωνίας έγινε στη διεθνή τουριστική έκθεση ITTF Warsaw 2025.