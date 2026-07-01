Λαμπερά εγκαίνια για το ASO Hotel στην Καλαμάτα - Η ιστορία συναντά τη σύγχρονη φιλοξενία

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της Καλαμάτας άνοιξε ξανά τις πόρτες του, αυτή τη φορά με μια νέα ταυτότητα.

Οι παλιές αποθήκες του ΑΣΟ, στην περιοχή του λιμανιού, μεταμορφώθηκαν σε έναν σύγχρονο χώρο φιλοξενίας και εστίασης, με τα εγκαίνια του ASO Hotel να πραγματοποιούνται με επιτυχία το βράδυ της Τρίτης, παρουσία πλήθους κόσμου.

Το ιστορικό κτίριο του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με την παραγωγική και εμπορική ιστορία της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, μετατράπηκε από τον Γιάννη Κολοβό και την Κατερίνα Γυφτέα σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη μνήμη του χώρου. Εκεί όπου κάποτε αποθηκευόταν και διακινούνταν η σταφίδα, σήμερα δημιουργήθηκε ένας χώρος που συνδέει το παρελθόν της πόλης με τη σύγχρονη φιλοξενία.

Το ASO Hotel διαθέτει 17 δωμάτια στον πρώτο όροφο, με διαφορετική αισθητική και χαρακτήρα, από βιομηχανικούς χώρους και loft διατάξεις έως δωμάτια με ιδιωτικό χαμάμ ή jacuzzi. Στο ισόγειο λειτουργεί εστιατόριο με έμφαση στη μεσσηνιακή κουζίνα, ανοιχτό τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και στο κοινό της πόλης. Στον χώρο κυριαρχούν η πέτρα, το ξύλο, το μέταλλο και αυθεντικά στοιχεία της εποχής, όπως η παραδοσιακή «μάκινα» διαλογής σταφίδας.

Μετά τον αγιασμό, ο Γιάννης Κολοβός αναφέρθηκε στην ιστορία του κτιρίου, αλλά και στη διαδρομή του εγχειρήματος, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα όραμα που ξεκίνησε το 2019 και χρειάστηκε χρόνια προσπάθειας για να πάρει σάρκα και οστά. Όπως ανέφερε, η υλοποίηση του έργου δεν ήταν εύκολη, ωστόσο το αποτέλεσμα έρχεται να δώσει μια νέα ταυτότητα στον τουρισμό της περιοχής. «Θέλουμε να επανασυστήσουμε την πόλη μέσα από αυτό το εγχείρημα και να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς», τόνισε, μεταφέροντας παράλληλα τις ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις των επισκεπτών κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Γυφτέα στάθηκε στην προσπάθεια να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική και η ιστορική ταυτότητα του κτιρίου, ώστε να αποκτήσει και πάλι ζωή μέσα από μια νέα πνοή. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα κτίριο-τοπόσημο για την Καλαμάτα, το οποίο αντιμετωπίστηκε με σεβασμό, τόσο ως προς τον χαρακτήρα του όσο και ως προς τη μνήμη που κουβαλά. Παράλληλα, εστίασε στη σημασία της ποιοτικής φιλοξενίας, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι ο επισκέπτης να αισθάνεται οικεία, σαν να βρίσκεται στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων προσφέρθηκε πλούσιος μπουφές, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους και τα δωμάτια του ξενοδοχείου.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, μέλη της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Με τα εγκαίνια του ASO Hotel, ένα εμβληματικό σημείο της Καλαμάτας αποκτά ξανά ζωή, ενισχύοντας τη σύγχρονη τουριστική και γαστρονομική ταυτότητα της Μεσσηνίας.