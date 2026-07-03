Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ανοδικά κινήθηκαν οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Ανοδικά κινήθηκαν το 2025 οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία κρατήθηκαν μέσω των πλατφορμών Airbnb, Booking, Expedia Group και TripAdvisor.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν το 2025 σε 2.349.314, από 2.043.934 το 2024. Η αύξηση έφτασε τις 305.380 διανυκτερεύσεις, δηλαδή 14,9%. Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην Ελλάδα, όπου οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 14,9%, φτάνοντας τις 52.148.765, από 45.371.401 το 2024.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Πελοπόννησος παραμένει ισχυρός προορισμός για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αν και εξακολουθεί να απέχει από τις Περιφέρειες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο διανυκτερεύσεων. Το 2025 την πρώτη θέση κατέλαβε η Αττική, όπου καταγράφηκαν 10.412.572 διανυκτερεύσεις. Ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Μακεδονία.

Η Πελοπόννησος βρίσκεται πίσω από αυτές τις μεγάλες τουριστικές Περιφέρειες, όμως διατηρεί σημαντική παρουσία στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το γεγονός ότι ξεπέρασε τα 2,3 εκατ. διανυκτερεύσεις δείχνει ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους κλασικούς νησιωτικούς προορισμούς, αλλά απλώνεται και σε ηπειρωτικές περιοχές που διαθέτουν τουριστικό προϊόν πολλών μορφών.

Σε επίπεδο ποσοστιαίων μεταβολών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Στερεά Ελλάδα και στα Ιόνια Νησιά. Ωστόσο, οι πολύ υψηλές ποσοστιαίες αυξήσεις σε μικρότερες Περιφέρειες δεν συνεπάγονται πάντα αντίστοιχο όγκο διανυκτερεύσεων. Αντίθετα, η Πελοπόννησος συνδυάζει αξιόλογο απόλυτο μέγεθος και σταθερή ανοδική τάση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικό τμήμα της τουριστικής δραστηριότητας. Για την Πελοπόννησο, η αύξηση των διανυκτερεύσεων αποτελεί θετική ένδειξη για τη ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος, ώστε η άνοδος να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη διάχυση εισοδήματος στις τοπικές οικονομίες και σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.