Απάντηση Μενδώνη σε Βελόπουλο για την καμπάνα στο Νιόκαστρο

Η καμπάνα που είχε τοποθετηθεί στον ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Νιόκαστρο της Πύλου, δεν αποτελεί ιστορικό ή αρχαιολογικό κειμήλιο, αλλά αντικείμενο σύγχρονης κατασκευής του 2017, απαντά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με τη φερόμενη εξαφάνισή της.

Στην απάντησή της, η υπουργός αναφέρει ότι η συγκεκριμένη καμπάνα δεν αποτελεί αντικείμενο αρχαιολογικής αξίας και, ως εκ τούτου, δεν είχε παραληφθεί προς φύλαξη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ούτε εμπίπτει στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας είναι αρμόδια για την προστασία και τη φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου, όμως δεν φέρει ευθύνη για αντικείμενα που τοποθετούνται στο εσωτερικό του ναού με πρωτοβουλία του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Επισημαίνει ακόμη ότι τα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν στην κοινοβουλευτική ερώτηση δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Πολιτισμού.

Η απάντηση δόθηκε σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «μυστηριώδη εξαφάνιση» της καμπάνας, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ιστορικό κειμήλιο συνδεδεμένο με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και ζητώντας να διευκρινιστεί αν η απομάκρυνσή της έγινε για λόγους συντήρησης ή αν πρόκειται για κλοπή.