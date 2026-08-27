Μεγάλα βήματα αλλά μένει μικρό το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Μεγάλα βήματα καταγράφει τα τελευταία χρόνια το Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», η απόσταση όμως που το χωρίζει από τους μεγάλους τουριστικούς αερολιμένες της χώρας παραμένει τεράστια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 η Καλαμάτα υποδέχθηκε 107.127 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός που αντιστοιχεί μόλις στο 0,7% των 15.702.954 διεθνών αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η σύγκριση με την Κεφαλονιά αποτυπώνει καθαρά το μέγεθος της διαφοράς. Το Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς κατέγραψε μόνο τον Ιούλιο 103.711 διεθνείς αφίξεις, δηλαδή σχεδόν όσες συγκέντρωσε η Καλαμάτα σε ολόκληρο το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου. Η διαφορά περιορίζεται σε 3.416 επιβάτες, ενώ συνολικά στο επτάμηνο η Κεφαλονιά έφτασε τις 231.530 αφίξεις, υπερδιπλάσιες από εκείνες της Καλαμάτας.

Η επιβατική κίνηση των διεθνών πτήσεων παρουσιάζει πολύ μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση. Η Αθήνα υποδέχθηκε 4.883.230 επιβάτες, συγκεντρώνοντας το 31,1% του συνόλου, δηλαδή σχεδόν μία στις τρεις διεθνείς αφίξεις της χώρας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ηράκλειο με 2.264.773 αφίξεις και μερίδιο 14,4%, ακολουθούν η Ρόδος με 1.712.118 και 10,9% και η Θεσσαλονίκη με 1.605.211 αφίξεις και 10,2%. Τα τέσσερα μεγαλύτερα αεροδρόμια συγκεντρώνουν συνολικά 10.465.332 διεθνείς αφίξεις, δηλαδή το 66,6% της πανελλήνιας κίνησης.

Η συγκέντρωση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μετά την προσθήκη της Κέρκυρας και των Χανίων. Η Κέρκυρα κατέγραψε 1.207.131 αφίξεις και τα Χανιά 959.959. Έτσι, μόλις έξι αεροδρόμια συγκεντρώνουν 12.632.422 επιβάτες, δηλαδή το 80,4% όλων των διεθνών αφίξεων στην Ελλάδα.

Στον αντίποδα, η Καλαμάτα βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ των 19 αεροδρομίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του ΙΝΣΕΤΕ. Προηγούνται ακόμη η Κως με 728.551 αφίξεις, η Ζάκυνθος με 617.572, η Σαντορίνη με 350.823, η Μύκονος με 316.901, το Άκτιο με 247.382, η Κεφαλονιά με 231.530 και η Σκιάθος με 180.913.

Η κίνηση της Καλαμάτας συγκεντρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη θερινή περίοδο. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν μόλις 108 αφίξεις διεθνών πτήσεων, τον Μάρτιο 3.021 και τον Απρίλιο 8.688. Τον Μάιο οι αφίξεις αυξήθηκαν σε 22.444, τον Ιούνιο σε 32.383 και τον Ιούλιο έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 40.483 επιβατών. Οι τρεις τελευταίοι μήνες του επταμήνου συγκέντρωσαν 95.310 αφίξεις, δηλαδή το 89% της συνολικής διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτύξει το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, αναδεικνύουν όμως ταυτόχρονα το χαμηλό σημείο εκκίνησης. Το ρεκόρ των 40.483 αφίξεων του Ιουλίου αντιστοιχεί μόλις στο 0,8% της διεθνούς κίνησης που καταγράφηκε τον ίδιο μήνα σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανάπτυξη νέων δρομολογίων, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας παραμένουν απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποκτήσει η Καλαμάτα μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική τουριστική αγορά.

Θ.Λ.