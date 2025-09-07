Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη: 11 προσλήψεις για αρχαιολογικές εργασίες

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι εργασίες που θα εκτελεστούν, αφορούν: Εποπτεία-παρακολούθηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας των εργασιών κατασκευής του έργου της «εργολαβίας

κατασκευής», θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση αυτών και ιδίως των προκαταρκτικών αποψιλώσεων, των εκσκαφικών και λοιπών εργασιών όλων των χωματουργικών/εκσκαφικών εργασιών του εν λόγω έργου (εκσκαφές, επιχωματώσεις, διαμορφώσεις) και όλων των συνοδών τους εργασιών, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, από εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό, δοκιμαστικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας στα σημεία όπου κατά την εκτέλεση του έργου εντοπίζονται αρχαιότητες, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση των παραπάνω.

Ανασκαφικές εργασίες που περιλαμβάνουν αποψιλώσεις, καθαρισμούς, διερευνητικές τομές, αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων, διενέργεια σωστικών ανασκαφών, εφόσον αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα, προστασία των εντοπιζόμενων κινητών και ακίνητων αρχαιοτήτων (κάλυψη, συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση), επιστημονική τεκμηρίωση των ευρημάτων (τήρηση ημερολογίου, καταγραφή και μελέτη των ευρημάτων, φωτογραφική, τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση), ανασκαφικές εκθέσεις και δημοσίευση των ευρημάτων. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση, συντήρηση και μελέτη του υλικού που θα προκύψει.

Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης”.

Τα άτομα που θα προσληφθούν, είναι: Δύο ΠΕ αρχαιολόγοι. Ενας ΤΕ συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με ειδίκευση σε λίθο, μέταλλο, κεραμικά, ψηφιδωτά, υάλινα, οργανικά υλικά. Ενας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων χρηματοδοτούμενων από αναπτυξιακά προγράμματα. Ενας ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων. Εξι ΔΕ εργατοτεχνίτες.