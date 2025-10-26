Καλαμάτα: Δεν τελειώνει ούτε το 2026 το αντιπλημμυρικό

Στην πάνω πλευρά από τη γέφυρα, στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα, δουλεύεται το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα” στο ρέμα Κερεζένια. Το μοναδικό έργο που δουλεύεται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή, μετά τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016.

Ομως, και αυτό το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς οι απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2023 και θα πάνε ακόμα πιο πίσω, λόγω προσφυγής από παρόχθιο ιδιοκτήτη γης.

Γι’ αυτό τον λόγο το έργο δουλεύεται μόνο στην πάνω πλευρά από τη γέφυρα, γιατί εκεί οι παρόχθιοι ιδιοκτήτες γης έχουν συμφωνήσει κι έχουν παραχωρήσει μέρος από τις ιδιοκτησίες τους, χωρίς να έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, το έργο θα πάει μέχρι 200 μέτρα πάνω από τη γέφυρα, μέχρι να προστατευτεί, όπως έχει συμφωνηθεί με τον Δήμο Καλαμάτας, ένας παράπλευρος δρόμος στη δυτική όχθη του ρέματος.

Στα σημεία αυτά μετά τις εργασίες εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης (το πλάτος του ρέματος θα είναι 12 μέτρα) και κάποιους τσιμεντένιους τοίχους αντιστήριξης, φτιάχθηκαν συρματοκιβώτια (ζαρζανέτ) και λιθόδεμα, πέτρες με μπετόν. Και αυτή η εικόνα θα είναι σε όλο το έργο μέχρι τις εκβολές του Κερεζένια στη Ναυαρίνου. Με τις πέτρες με μπετόν στην κοίτη του ρέματος, θα κόβεται η ροή του νερού, δεν θα έρχεται με μεγάλη ταχύτητα για να προκαλέσει ζημιές.

Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι θα ξηλωθεί το παλιό πέτρινο τοξωτό γεφύρι, στο διπλανό τμήμα της οδού Λακωνικής που έχει καταργηθεί κι αναμένεται να φτιαχθεί νέο γεφύρι, που θα αποκαθιστά την πρόσβαση στην “Κιβωτό του Κόσμου – Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας”.

Να υπενθυμίσουμε ότι από τη Λακωνικής και κάτω, έως τις εκβολές του ρέματος, στη Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία, οι απαλλοτριώσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2023. Μάλιστα, αναμένεται να πάνε ακόμα πιο πίσω, καθώς, με βάση την ενημέρωσή μας, ιδιοκτήτης γης, κτήματος δίπλα στο Κερεζένια, κοντά στις εκβολές, έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απαλλοτρίωσης, για γραφειοκρατικούς – διαδικαστικούς λόγους. Γιατί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης έγινε από τον υπουργό Υποδομών και όχι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να αποφανθεί, να πάρει απόφαση για τη συγκεκριμένη προσφυγή και ύστερα να επανεκκινήσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης.

Με αυτή την εξέλιξη, το σημαντικό αντιπλημμυρικό δεν θα ολοκληρωθεί ούτε το 2026!

Οσον αφορά όλο το αντιπλημμυρικό έργο στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στα Γιαννιτσάνικα, έχει ολοκληρωθεί ο κλειστός αγωγός δίπλα στον περιφερειακό, που θα μεταφέρει τα νερά από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ προς το Κερεζένια. Πέρα από τις παρεμβάσεις στο Κερεζένια, στα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ σε 200 μέτρα μήκος ανάντι προβλέπονται διευθετήσεις, εκβαθύνσεις, καθαρισμοί και λεκάνες απορροής, για να συγκρατούνται φερτά υλικά.

Το αντιπλημμυρικό στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο είναι προϋπολογισμού 17,4 εκ. ευρώ, εντάσσεται στα συμπληρωματικά έργα της σύμβασης παραχώρησης και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 24 μήνες, έως το τέλος του 2024.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων και τα 1,2 είναι κλειστό, ο αγωγός που από τα δύο ρέματα θα οδηγεί τα νερά στο Κερεζένια. Από ένα σημείο του κλειστού αγωγού θα μπορεί να μπει σε αυτόν μεγάλο μηχάνημα, για να τον καθαρίζει.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ

Να αναφέρουμε ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν μετά τον περιφερειακό της Καλαμάτας να υλοποιηθεί έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πήδημα. Ο προγραμματισμός αυτός όχι μόνο θα καθυστερήσει, αλλά είναι αμφίβολο αν και πότε θα υλοποιηθεί. Και αυτό γιατί εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις.

Οι παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πήδημα έχουν προγραμματιστεί στα ρέματα Μαζιά και Μουγγός, πάνω από τον αυτοκινητόδρομο και κάτω απ’ αυτόν προς τον ποταμό Αρι. Πρόκειται για έργο ανοιχτό, που θα συγκεντρώνει τα νερά από τα δύο ρέματα και θα τα οδηγεί στον ποταμό Αρι, που πέρα από τις διαπλατύνσεις και τους καθαρισμούς, προβλέπει νέα μεγαλύτερη γέφυρα στον επαρχιακό δρόμο Πηδήματος - Αρφαρών, δίπλα από την ταβέρνα “Μένης” που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016.