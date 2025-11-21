Προσωρινός ανάδοχος για το γήπεδο Γαργαλιάνων

Η εταιρεία «Genna Sports» είναι ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού γηπέδου Γαργαλιάνων.

Αυτό προέκυψε από την έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο ενέκρινε ομόφωναη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.Η μέση έκπτωση είναι 1% με τελικό ποσό προσφοράς 297.717,05 ευρώ.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν δύο οικονομικοί φορείς, από τους οποίους ο ένας αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς δεν ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη, ούτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

