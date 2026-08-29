Καλαμάτα: Επανεκκίνηση των έργων στην οδό Αναγνωσταρά

Επανεκκινούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι εργασίες για το έργο της ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο τμήμα της οδού Αναγνωσταρά από τη συμβολή με την οδό Γεωργούλη και προς βορρά έως την συμβολή με την οδό Πολυχάρους.

Για το σκοπό αυτό θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στις οδούς Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά,

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ανάδοχος είναι η «Τεχνική Εργων Α.Ε.», με έκπτωση 3,10%, ενώ πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».