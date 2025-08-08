Κανάκης για Καρβέλα: Πολιτική με το τηλεκοντρόλ, πατάει play μόνο στη δική του φωνή

Σε κάθε εποχή, σε κάθε τόπο, ξεπροβάλλει πάντα ένας άνθρωπος με αποστολή να σώσει τον τόπο από τον ίδιο του τον εαυτό!

Ένας εκλεκτός που δεν τον εξέλεξε κανείς - τουλάχιστον όχι για να παίζει τον μικρό δικτάτορα με μεγάλο γραφείο......

Με το βλέμμα του στραμμένο στο μέλλον (και τις αποφάσεις του καλά κλειδωμένες στο χθες), διοικεί με τη χάρη αυτοκράτορα και τη διαφάνεια... κουρτίνας μπάνιου.

Είναι ο άνθρωπος που συμβουλεύεται καθρέφτες, αντί για συνεργάτες και που πιστεύει πως η δημοκρατία είναι χρήσιμη, αρκεί να συμφωνεί μαζί του.

Σήμερα, θα του αφιερώσω λίγα λόγια, έτσι για να μην ξεχάσουμε ποτέ, πώς μοιάζει η εξουσία όταν παριστάνει τη σοβαρή, αλλά καταλήγει σε φάρσα.

Καρβέλα....δικό σου:

"Θεσμική παρέμβαση για την κατάχρηση των επίσημων μέσων επικοινωνίας του δήμου.

Με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις σου που φιλοξενήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στο Facebook, στην οποία διατυπώνονται πολιτικού χαρακτήρα επιθέσεις και δικαιώσεις σου κατά της αντιπολίτευσης, οφείλω να επισημάνω τα εξής:

Η ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός Δήμου αποτελούν θεσμικά εργαλεία ενημέρωσης των πολιτών και οφείλουν να υπηρετούν - αποκλειστικά - τις ανάγκες της διαφάνειας, της πληροφόρησης και της χρηστής διοίκησης.

Η χρήση τους για πολιτική αντιπαράθεση ή παραταξιακή προβολή είναι όχι μόνο αντιδεοντολογική, αλλά και αντικείμενο θεσμικού ελέγχου.

1. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

• Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) προβλέπει ότι τα μέσα και οι πόροι του Δήμου πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το κοινό συμφέρον και όχι για προσωπικούς ή πολιτικούς σκοπούς.

• Το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 102) προστατεύει την αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει λογοδοσία και σεβασμό στους θεσμούς.

• Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ιστοσελίδων Δημόσιων Φορέων, το περιεχόμενο πρέπει να είναι αντικειμενικό, θεσμικά ορθό και πολιτικά ουδέτερο.

Τα παραπάνω ισχύουν εξίσου και για την επίσημη σελίδα του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, X/Twitter), όταν αυτή φέρει τον τίτλο, το λογότυπο ή εκπροσωπεί θεσμικά τον Δήμο.

Πρόκειται για προέκταση της επίσημης θεσμικής παρουσίας του Δήμου στο διαδίκτυο, και ΟΧΙ για προσωπική ή παραταξιακή πλατφόρμα!

2. Συνέπειες της καταχρηστικής χρήσης

Η καταχρηστική χρήση των παραπάνω μέσων:

• Υπονομεύει τον θεσμικό ρόλο του Δήμου ως εκπροσώπου όλων των δημοτών, ανεξαρτήτως παρατάξεων.

• Παραβιάζει την ισότητα μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας, θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Ενδέχεται να επισύρει πειθαρχικές ή και νομικές συνέπειες, κατόπιν αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στον Συνήγορο του Πολίτη ή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Τί επιτρέπεται

Τα επίσημα μέσα του Δήμου (ιστοσελίδα και social media) μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται για:

• Ανακοινώσεις του Δήμου, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώσεις για έργα και δράσεις.

• Ανάρτηση δηλώσεων του Δημάρχου μόνο όταν αυτές είναι θεσμικού χαρακτήρα, π.χ. σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών φαινομένων, κοινωνικών πρωτοβουλιών κ.λπ.

• Ενημέρωση που αφορά όλους τους πολίτες, χωρίς πολιτικούς υπαινιγμούς ή προπαγανδιστικές διαθέσεις.

Οποιαδήποτε πολιτική ή παραταξιακή τοποθέτηση πρέπει να δημοσιεύεται - αποκλειστικά - μέσω προσωπικών ή παραταξιακών καναλιών, ΟΧΙ από τα επίσημα μέσα του Δήμου!

Καλώ τον Δήμαρχο και τους διαχειριστές των επίσημων ψηφιακών μέσων του Δήμου να επαναφέρουν τη λειτουργία τους στο θεσμικά επιτρεπτό πλαίσιο!!!!!!

Σε αντίθετη περίπτωση, διατηρώ το δικαίωμα να προχωρήσω:

• σε επίσημη αναφορά προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

• σε παρέμβαση προς τον Συνήγορο του Πολίτη,

• ή σε δημόσια καταγγελία προς τα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Δήμος δεν είναι κομματικό γραφείο, ούτε προεκλογικό βήμα.....

Είναι κοινός τόπος όλων των δημοτών και τα θεσμικά του μέσα οφείλουν να υπηρετούν την ενότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία."

Καρβέλα....εσύ παραβλέπεις και καταπατάς όλα τα παραπάνω!

Και κάπως έτσι, ο τόπος κυβερνάται - ή καλύτερα, υποτάσσεται - από τη βούληση του ενός.

Του "φωτισμένου" ηγέτη που μιλάει ΜΟΝΟ όταν έχει να διατάξει και ακούει ΜΟΝΟ τον εαυτό του (και αυτόν με το ζόρι).

Στα πρακτικά της ιστορίας του τόπου, ίσως να γραφτεί ως ο άνθρωπος που πήρε αποφάσεις.

Πολλές αποφάσεις.

Για τους άλλους, χωρίς τους άλλους.

Κι αν τον ρωτήσεις, θα σου πει πως το έκανε για το κοινό καλό - εκείνο που ΜΟΝΟ εκείνος βλέπει, ΜΟΝΟ εκείνος ορίζει και ΜΟΝΟ εκείνος καταλαβαίνει!

Μα η δημοκρατία, λένε έχει μνήμη.

Και όταν ξυπνά από τον λήθαργο της αδιαφορίας, ξέρει να ξεχωρίζει τον ηγέτη από τον ηγεμόνα.

Μέχρι τότε.....

“Ζήτω ο μονάρχης της Φοινικούντας”!